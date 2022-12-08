В Україні почалися продажі Opel Astra нового покоління

Opel почав продавати в Україні Opel Astra нового покоління Це вже шосте покоління популярного німецького автомобіля.

В Україні почалися продажі Opel Astra нового покоління

Довжина Opel Astra шостого покоління складає 4374 мм, ширина – 1860 мм, а колісна база – 2675 мм. Тобто він трохи більший, ніж модель п'ятого покоління. У цієї новинки більш просторий салон, а об'єм багажника становить 422 літри.

Дизайн нової Astra виконаний у стилі кросоверів Opel Mokka, Crossland та Grandland. Лицьова панель зроблена у вигляді так званого візора, в який вписали нову матричну оптику Intelli-Lux. Салон абсолютно новий. У ньому є цифровий кокпіт Pure Panel із двома 10-дюймовими дисплеями.

Astra отримала різноманітне обладнання та сучасні технології. Серед них, наприклад, можна виділити систему напівавтономного водіння другого рівня.

В Україні почалися продажі Opel Astra нового покоління

Opel Astra нового покоління в Україні у стандартній комплектації коштує 999 900 гривень. Вона оснащується 1,2 л бензиновим двигуном PureTech потужністю 130 к.с. і 230 Нм крутного моменту, який працює разом із 8-ступінчастою автоматичною коробкою передач. Розгін до 100 км/год займає 10,7 секунди при максимальній швидкості 210 км/год.

Є також версія з 1,5 л дизельним двигуном потужністю 130 к.с. Він теж працює разом із 8-ступінчастою автоматичною коробкою передач.

В Україні почалися продажі Opel Astra нового покоління

Нагадаємо, раніше Opel офіційно представив Opel Astra з електричною силовою установкою.


Максимов Віталій, Тудей





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