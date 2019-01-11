CES 2019: Запас хода электромобиля Nissan LEAF e+ достигает 385 км

Компания Nissan в ходе выставки CES 2019, которая в эти дни проходит в Лас-Вегасе (Невада, США), представила полностью электрические автомобили LEAF 3.ZERO и LEAF 3.ZERO e+ Limited Edition.

Модификация LEAF 3.ZERO добавляет к оборудованию популярного электрокара информационно-развлекательную систему с 8-дюймовым дисплеем. Она включает дополнительные подключаемые сервисы, такие как навигация «от порога до порога». Этот автомобиль получает питание от аккумуляторного блока ёмкостью 40 кВт·ч.

Версия LEAF 3.ZERO e+ Limited Edition, в свою очередь, наделена блоком батарей ёмкостью 62 кВт·ч. Заявленный запас хода на одной подзарядке достигает 385 км, что приблизительно на 40 % больше по сравнению с моделью LEAF 3.ZERO.

Автомобили оборудованы системами e-Pedal и ProPILOT, которые меняют впечатления от управления. Так, e-Pedal позволяет начинать движение, разгонять, замедлять и останавливать машину при помощи одной только педали акселератора.

Комплекс ProPILOT, в свою очередь, включает передовые средства помощи водителю. Система позволяет автомобилю останавливаться, вновь трогаться с места и двигаться по центру своей полосы — как на высокой, так и на низкой скорости, а также в пробках. ProPILOT, как утверждается, уменьшает стресс и усталость водителя, помогая ему чувствовать себя увереннее за рулём.

Электрические автомобили LEAF 3.ZERO и LEAF 3.ZERO e+ Limited Edition уже доступны для заказа на европейском рынке.



