BMW M3 CSL выставили против Audi RS4 B5: видео

BMW M3 CSL выставили против Audi RS4 B5: видео

Гонку организовало издание Carwow. BMW E46 M3 CSL оснащен двухлитровым двигателем I6, выдающим 365 лошадиных сил, в то время как Audi RS4 Avant B5 оборудован 2,7-литровым V6 мощностью 381 л.с.

Машины сравнили в гонке по прямой при старте с места, а также в гонке при старте примерно с 80 километров в час.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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