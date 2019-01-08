В Киеве патрульные во время преследования нарушителя врезались в грузовик "Киевавтодора"

Пострадавших в ДТП нет.

В Киеве патрульные во время преследования нарушителя врезались в грузовик "Киевавтодора"
Патрульный Prius влетел в "Газель" Киевавтодора.
Фото: kiev.informator.ua

Во вторник, 8 января, в Киеве на бульваре Дружбы Народов произошла авария с участием полицейского автомобиля Toyota Prius и "Газели" сотрудников "Киевавтодора".

Об этом сообщает "Информатор".

По словам водителя "Газели", он остановился у обочины, чтобы высадить бригаду по очистке снега. Через некоторе время после остановки мужчина почувствовал удар, а когда он вышел из автомобиля, то увидел, что в его грузовик врезалась машина патрульной полиции.

Патрульные рассказали, что преследовали внедорожник Toyota Land Cruiser, не заметили припаркованную на обочине "Газель", не успели вовремя остановиться и врезались в нее.

Водитель внедорожника, который преследовали полицейские, двигался в сторону автовокзала по бульвару Дружбы Народов. Мужчина увидел, что его пытаются остановить и, проехав перекресток, прижался к обочине. Остановившись, он увидел, как машина полицейских влетела в заднюю часть "Газели". После аварии патрульные все же забрали у водителя Land Cruiser документы и сказали ждать, пока они не закончат оформление ДТП.

Фото: kiev.informator.ua
Фото: kiev.informator.ua

В результате ДТП полицейский Prius получил серьезные повреждения капота - угол "Газели" проделал в нем дыру. Также у машины месте столкновения треснуло лобовое стекло. У автомобиля "Киевавтодора" помят номерной знак.

Фото: kiev.informator.ua

Детали происшествия установит следствие.

Напомним, в октябре прошлого года во Львовской области произошло смертельное ДТП с участием полицейского авто.


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