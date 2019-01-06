2019-01-06
В ДТП с маршруткой на трассе Киев - Чоп пострадали 12 человек, погиб ребенок
Авария произошла на территории Львовской области.
Во Львовской области на трассе "Киев - Чоп" произошла автомобильная с большим количеством пострадавших.
Фото: facebook.com/igor.zinkevych
По информации главы львовского ОО "Варта 1" Игоря Зинкевича, около села Ясенов в Бродовском районе Львовской области столкнулись микроавтобус Ford и легковой автомобиль Ford.
Погиб 14-летний ребенок, находившийся в легковушке. Пострадали еще 12 человек, в том числе еще два ребенка.
Фото: facebook.com/igor.zinkevych
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