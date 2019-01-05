Омелян извинился перед пассажиркой поезда, на которую упала верхняя полка

По словам министра, расследование этого случая еще не завершено.

Министр инфраструктуры Владимир Омелян прокомментировал инцидент в одном из поездов "Укрзализныци", когда на пассажирку упала верхняя полка с другой пассажиркой.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

По словам Омеляна, расследование этого случая еще не завершено.

"Сейчас этот случай расследуется, у меня была отдельная беседа с «Укрзализныцей» по этому поводу. Оно вообще напоминает какие-то такие события в «Восточном экспрессе»", - отметил он.

По словам министра, расследование тормозит и тот факт, что вторую вероятно причастную к несчастному случаю женщину не удается разыскать.

"Расследование еще не завершено, потому что эту пассажирку, которая якобы упала, до сих пор найти не могут. И кто падал и падал ли вообще, как это было - очень странно. Ну точно человек себе такие травмы самостоятельно не мог нанести. Еще раз приношу извинения перед ней и перед семьей. Я надеюсь, что мы четко выясним до конца и «Укрзализныця» публично заявит, что действительно произошло", - сказал Омелян.

Напомним, 22 декабря в поезде " Киев - Рахов" женщина получила серьезные травмы и уже перенесла операцию. Об инцидента сообщила в социальной сети Фейсбук дочь пострадавшей. По данным женщины, инцидент произошел из-за обрушения верхней полки с пассажиром, в результате чего пострадавшей раздробило таз.

В "Укрзализныце" не подтвердили обрушение полки на пассажирку.

Поезд Киев-Рахов курсирует с августа 2014. Прямой железнодорожный маршрут соединил центр Украины с Карпатами. Общее время в пути составляет около 19 часов.