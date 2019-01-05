Омелян извинился перед пассажиркой поезда, на которую упала верхняя полка

По словам министра, расследование этого случая еще не завершено.

Омелян извинился перед пассажиркой поезда, на которую упала верхняя полка
Владимир Омелян
Фото: Lb.ua

Министр инфраструктуры Владимир Омелян прокомментировал инцидент в одном из поездов "Укрзализныци", когда на пассажирку упала верхняя полка с другой пассажиркой.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

По словам Омеляна, расследование этого случая еще не завершено.

"Сейчас этот случай расследуется, у меня была отдельная беседа с «Укрзализныцей» по этому поводу. Оно вообще напоминает какие-то такие события в «Восточном экспрессе»", - отметил он.

По словам министра, расследование тормозит и тот факт, что вторую вероятно причастную к несчастному случаю женщину не удается разыскать.

"Расследование еще не завершено, потому что эту пассажирку, которая якобы упала, до сих пор найти не могут. И кто падал и падал ли вообще, как это было - очень странно. Ну точно человек себе такие травмы самостоятельно не мог нанести. Еще раз приношу извинения перед ней и перед семьей. Я надеюсь, что мы четко выясним до конца и «Укрзализныця» публично заявит, что действительно произошло", - сказал Омелян.

Напомним, 22 декабря в поезде "Киев - Рахов" женщина получила серьезные травмы и уже перенесла операцию. Об инцидента сообщила в социальной сети Фейсбук дочь пострадавшей. По данным женщины, инцидент произошел из-за обрушения верхней полки с пассажиром, в результате чего пострадавшей раздробило таз.

В "Укрзализныце" не подтвердили обрушение полки на пассажирку.

Поезд Киев-Рахов курсирует с августа 2014. Прямой железнодорожный маршрут соединил центр Украины с Карпатами. Общее время в пути составляет около 19 часов.


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