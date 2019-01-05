Импорт б/у автомобилей в Украину на 40% превысил по объемам рынок новых машин

За 12 месяцев рынок импортных подержанных автомобилей в Украине вырос в два раза до 116,8 тысяч единиц. В то же время продажи новых автомобилей составили только 81,8 тысяч.

Об этом свидетельствуют данные ассоциации "Укравтопром".

Повышенный спрос на б/у импорт привел к общему росту первичного рынка легковых автомобилей на 43 процента до 198,6 тыс. машин.

Маркой-лидером на первичном рынке легковых авто с пробегом стал Volkswagen. В 2018 году украинцы поставили на учет 19 250 импортированных Volkswagen не первой свежести, что в три раза больше чем новых автомобилей этой же марки.

На втором месте Renault с показателем 14 758 подержанных авто. Первичные регистрации б/у Renault в 1,7 раза превзошли результат новых.

Skoda заняла третье место – 10 615 авто с пробегом (почти в 2 раза больше продаж новых).

Четвертым по популярности стал Ford, импортированный секонд-хенд этой марки выбрали 7 854 украинца - это в 2,5 раза больше чем тех, кто выбрал новые Ford/

Замыкает пятерку лидеров первичного рынка легковых автомобилей с пробегом Opel с результатом 6 827 машин. Новых Opel в прошлом году было реализовано всего 209 единиц.

Данные "Укравтопрома" включают только те машины, которые были поставлены на учет в Украине.