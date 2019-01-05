Mercedes CLA: новые тизеры перед премьерой.

После выхода в свет первого в истории седана Mercedes A-класса многие предположили, что он поставит крест на дальнейшем развитии четырехдверного купе CLA. Однако в «Даймлере» решили по-другому, и в линейке самой компактной машины будет два трехобъемных кузова.

Mercedes CLA второго поколения дебютирует 8 января в Лас-Вегасе. Это произойдет на выставке потребительской электроники CES. В последние годы она стала популярной у автопроизводителей, однако до сих пор на ней демонстрировали цифровые решения и концепты, а не серийные машины. Mercedes станет исключением. Подозреваем, что пример окажется заразительным, и уже в следующем году кто-то еще из автогигантов сделает выбор в пользу выставки электроники, а не классического моторшоу.

Судя по представленным тизерам, в профиль, спереди (да и, скорее всего, сзади) CLA окажется чуть уменьшенной в размерах копией старшего брата CLS. Одной из главных «фишек» машины станет мультимедийная система MBUX с голосовым помощником. Ее, кстати, представили именно на CES – в 2018-м. На примере готовой машины мерседесовцы хотят показать прогресс электроники за истекший год. В частности, в мультимедийке есть функция отслеживания движений водителя. Если он протянет руку в пассажирскую часть салона, там автоматически включится подсветка. Кроме того, в навигации применяется дополненная реальность.