В Китае мужчина угнал автобус и направил его в толпу, погибли пять человек
Более 20 человек пострадали в результате происшествия.
В Китае вооруженный ножом мужчина угнал автобус и направил его в толпу. В результате происшествия погибли пять человек, в том числе сотрудник полиции. Еще 21 человек получили травмы.
Как сообщает South China Morning Post, это произошло около 15:20 по местному времени в городское округе Лунъянь на юго-востоке Китая. Свидетели рассказали, что автобус не пытался тормозить.
После столкновения из машины вышел мужчина с ножом. Его задержали сотрудники полиции. Мотивы действий водителя пока не установлены.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.