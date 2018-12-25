В Китае мужчина угнал автобус и направил его в толпу, погибли пять человек

Более 20 человек пострадали в результате происшествия.

В Китае вооруженный ножом мужчина угнал автобус и направил его в толпу. В результате происшествия погибли пять человек, в том числе сотрудник полиции. Еще 21 человек получили травмы.

Фото: sina.com.cn

Как сообщает South China Morning Post, это произошло около 15:20 по местному времени в городское округе Лунъянь на юго-востоке Китая. Свидетели рассказали, что автобус не пытался тормозить.

После столкновения из машины вышел мужчина с ножом. Его задержали сотрудники полиции. Мотивы действий водителя пока не установлены.

Фото: sina.com.cn


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