С львовского вокзала эвакуировали 800 человек из-за "минирования"

Взрывоопасных предметов не обнаружили.

С львовского вокзала эвакуировали 800 человек из-за "минирования"
Фото: facebook.com/MVS.LVIV

Во Львове около 800 человек эвакуировали утром 20 октября с железнодорожного вокзала из-за сообщения о заминировании. Об этом информирует пресс-служба Национальной полиции Львовской области.

"В полицию поступило сообщение от анонима о заминировании Главного железнодорожного вокзала Львова. На месте происшествия работали эксперты-взрывотехники, кинолог, следственно-оперативная группа и другие службы, которые задействуются в таких случаях. Было эвакуировано около 800 человек персонала и пассажиров", - говорится в сообщении.

После обследования помещения вокзала правоохранители не обнаружили взрывоопасных предметов.

Сейчас устанавливается личность анонима, звонившего правоохранителям. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Напомним, в конце сентября из поезда на центральном вокзале Киева эвакуировали 700 человек из-за сообщения о минировании.

В августе во Львове из-за сообщения о минировании эвакуировали посетителей четырех фитнес-клубов.

В начале июня во Львове несколько дней подряд "минировали" бизнес-центры. В Службе безопасности определили, что звонки с сообщениями о минировании поступали из РоSSии.

С начала года в Украине было зафиксировано в два раза больше "минирований", чем за весь 2017 год. Независимо от мотивов "телефонных террористов", их действия наказываются лишением свободы на срок от двух до шести лет. За повторный звонок злоумышленник может быть осужден на срок от четырех до восьми лет. "Анонимам" также придется компенсировать расходы государственных и коммерческих учреждений, которые понесли убытки от их действий.


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