Skoda Kodiaq GT: внешность больше не секрет.

Через месяц в рамках моторшоу в китайском Гуанчжоу состоится дебют первого в истории «Шкоды» купе-кроссовера Kodiaq GT. Остальному миру на новинку остается только облизываться: пока стиляга заявлен только для рынка Поднебесной.

Такой подход не удивляет. В Китае продается ежегодно на несколько миллионов автомобилей больше, чем в США , так что появление эксклюзивных предложений неминуемо. Например, Mazda тоже не предлагает свой купе кроссовер CX-4 за пределами Поднебесной. Что касается «Шкоды», то с выходом Kodiaq GT в линейке марки на китайском рынке станет четыре вседорожника (еще Kamiq, Karoq и обычный Kodiaq).

Skoda Kodiaq GT на 63 миллиметра короче и на 27 миллиметров ниже исходной модели. Это, а также наличие покатой крыши сделали машину строго пятиместной. Спереди появился иной бампер и решетка радиатора. На корме красуются мощные патрубки глушителя и слово «SKODA» вместо фирменного логотипа. Последнее решение на европейском рынке презентуют на хэтчбеке Scala.

В Китае купе-кроссовер будет продаваться с турбомотором 2.0 TSI мощностью 186 или 220 л.с. Трансмиссия – полный привод и робот DSG о семи ступенях. В комплектацию включены, среди прочего, цифровая приборная панель и спортивные сиденья с интегрированными подголовниками.

Чехи рассекретили купе-кроссовер в исполнении для китайского рынка.