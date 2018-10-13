Технология Ford поможет избавить перекрёстки от светофоров

Технология Ford поможет избавить перекрёстки от светофоров

Компания Ford работает над новой технологией для подключённых автомобилей, которая в перспективе, как ожидается, позволит оптимизировать движение транспортных средств на перекрёстках.

Система получила название Intersection Priority Management (IPM). Принцип её работы сводится к выбору оптимальной скорости движения автомобилей в зоне перекрёстка. Это позволит машинам, едущим в различных направлениях, проезжать пересечения дорог без необходимости полной остановки.

Технология Ford поможет избавить перекрёстки от светофоров

В основе IPM лежит технология обмена данными между транспортными средствами V2V (vehicle-to-vehicle). Автомобили будут передавать друг другу информацию о текущем местоположении, скорости и направлении движения.

Технология Ford поможет избавить перекрёстки от светофоров

Получив такие сведения, бортовой компьютер сможет рассчитать оптимальную скорость для проезда перекрёстка без остановки. Водителю будет предложено замедлиться или ускориться в пределах допустимых ограничений. В результате, машины смогут проезжать перекрёстки с заранее рассчитанной очерёдностью без остановок.

Предложенная система будет актуальна прежде всего для роботизированных автомобилей. Не исключено, что в перспективе технология IPM избавит многие перекрёстки от традиционных светофоров.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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