Концерну Volkswagen грозит крупный отзыв электрифицированных автомобилей

Концерну Volkswagen грозит крупный отзыв электрифицированных автомобилей

Не исключено, что концерну Volkswagen придётся запустить в Европе масштабную программу отзыва электрифицированных автомобилей, о чём сообщают сетевые источники.

Как оказалось, в бортовых зарядных устройствах ряда электрифицированных машин содержится кадмий. Этот металл, а также все его соединения ядовиты. К тому же кадмий является канцерогеном.

Выяснилось, что неназванный сторонний поставщик компонентов отгружал для Volkswagen зарядные устройства, содержащие 0,008 грамма кадмия. Непосредственной угрозы для автомобилистов нет (проблемные компоненты скрыты от контакта), тем не менее Volkswagen уже проинформировал о проблеме регулирующие органы.

Концерну Volkswagen грозит крупный отзыв электрифицированных автомобилей

Кадмий может содержаться в 124 тыс. электрифицированных автомобилей. Такие машины поставлялись на рынок с 2013 года по июнь нынешнего года. После обнаружения проблемы концерн сменил поставщика компонентов, так что в новых автомобилях зарядные устройства не содержат названный металл. Вопрос о необходимости отзыва ранее проданных транспортных средств находится на стадии рассмотрения.

Добавим, что к 2022 году Volkswagen по всему миру введёт в строй не менее 16 производственных площадок по выпуску электрифицированных автомобилей. К 2025-му марка планирует запустить в производство более 20 электрических автомобилей.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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