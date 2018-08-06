В Киеве грузовик въехал в маршрутку, есть пострадавшие

При столкновении микроавтобус снес около 30 метров отбойника.

В Киеве грузовик въехал в маршрутку, в результате дорожно-транспортного происшествия несколько человек доставлены в больницу. Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Фейсбуке.

Фото: dtp.kiev.ua

Авария произошла на Житомирской трассе. Предварительно установлено, что грузовик Mercedes протаранил маршрутку "Рута" на развороте. В результате аварии снесено 30 метров отбойника.

Фото: dtp.kiev.ua

Из-за аварии на трассе образовалась пробка. Сейчас на месте происшествия работают медики и полиция.

Маршрутный автобус двигался по маршруту 903 - от жилкомплекса "Львовский" к станции метро "Академгородок".

По данным полиции, в результате аварии госпитализация понадобилась одной пассажирке - 38-летней женщине. Остальным пострадавшим медики оказали помощь на месте.

Напомним, накануне в результате крупной аварии вблизи Хотина погиб один человек, еще семь получили травмы.

После нескольких крупных ДТП с участием маршрутных микроавтобусов Национальная полиция начала массовые проверки перевозчиков. В первый день проверки перевозчиков мобильные группы инспекторов проверили более 200 автобусов и маршруток, выявив более 80 нарушителей. Только за первые три дня проверяющие поймали 10 пьяных водителей и 139 автобусов, не прошедших техконтроль.

По состоянию на 31 июля в рамках операции "Перевозчик" обнаружен 21 нетрезвый водитель, а также установлено, что из почти 28 тысяч осмотренных транспортных средств 764 технически неисправны.

Министерство инфраструктуры пообещало усилить контроль за пассажирскими автоперевозками.Напомним, с 2016 года штрафы за вождение в пьяном виде были увеличены в три раза - до 10 тыс. гривен.