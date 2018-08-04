В Лисичанске остановились троллейбусы из-за долгов за электроэнергию

Часть троллейбусов осталась на линиях, поскольку отключение произошло без предупреждения.

В Лисичанске остановились троллейбусы из-за долгов за электроэнергию
Архивное фото
Фото: dsbt.gov.ua

"Луганское энергетическое объединение" обесточило за долги коммунальное предприятие Лисичанского городского совета "Электроавтотранс", из-за чего в городе остановились троллейбусы. Об этом информирует пресс-служба организации в Facebook.

Долги "Электроавтотранса" составляют 892 тысяч гривен.

"За июль коммунальщики вообще не перечислили ни копейки оплаты. Руководство КП не отреагировало на предупреждение, поэтому получилось так, что часть троллейбусов после обесточивания объектов предприятия даже осталась на линиях, не в состоянии вернуться в депо", - говорится в сообщении.

Городские власти пообещали, что с 6 августа выделят миллион гривен для уплаты долгов "Электроавтотранса". Также чиновники заверили, что не знали о задолженности.

"Луганское энергетическое объединение" подчеркнуло, что предоставит электроэнергию только после оплаты.

В ООО добавили, что долги потребителей на подконтрольной части Луганской области составляют около 700 млн гривен и постоянно растут.

"7 августа сотрудники Луганского энергетического объединения вновь проведут пикетирование коммунальных предприятий – должников и местных органов власти. Пикеты пройдут в городах Рубежное и Лисичанск, а завершающая акция протеста пройдет в Северодонецке, под стенами Луганской областной военно-гражданской администрации", - подытожили на предприятии.

Напомним, ранее жителей Лисичанска попросили два дня не выходить из домов из-за спецоперации


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