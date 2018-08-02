В Беларуси перевернулся автобус "Киев-Таллинн" с пассажирами

Серьезных травм никто из пассажиров не получил.

В Беларуси перевернулся автобус "Киев-Таллинн" с пассажирами
Фото: uvd.vitebsk.gov.by

Туристический автобус международного сообщения Киев-Таллинн попал в серьезное ДТП в Оршанском районе Беларуси.

Об этом сообщается на сайте Управления внутренних дел Витебского облисполкома.

Отмечается, что в автобусе находилось 53 человека - граждане Украины, Молдовы и РоSSии.

По предварительной информации, водитель уснул за рулем и на 186-м км автодороги М8 возле деревни Светочевка, наехал на световую опору, после чего автобус опрокинулся на бок в кювет по ходу движения.

В больницу доставлены 12 человек. Восьмерых из них уже осмотрели врачи и отпустили. По словам медиков, серьезных травм в аварии никто из пострадавших не получил и в госпитализации не нуждается.

Фото: uvd.vitebsk.gov.by

Сотрудники милиции и работники МЧС организовали доставку пассажиров в гостиницу, им оказывается необходимая помощь.

В ближайшие часы в Оршу приедет резервный автобус, на котором туристы продолжат поездку в сопровождении ГАИ. При изучении тахографа было установлено, что пересменка водителей должна была состояться в 5:00 часов. Авария произошла около 4:30 2 августа.

Напомним, в мае детская футбольная команда из Украины попала в смертельное ДТП в Беларуси. В результате аварии один ребенок погиб, шестеро получили тяжелые травмы.


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