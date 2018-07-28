В Киеве на переходе Volkswagen насмерть сбил женщину

Сегодня в Киеве , в Святошинском районе внедорожник Volkswagen Tiguan сбил насмерть женщину на пешеходном переходе.

Об этом сообщают Вартові еспресо .

Авария случилась на проспекте Академика Королева.

По данным издания, женщина возрастом около 30 лет переходила дорогу на пешеходном переходе, когда ее сбил автомобиль и протащил около 10 метров.

После этого Volkswagen столкнулся с автобусом Peugeot, который стоял на тротуаре. От удара легковушку отбросило на дорогу, а женщина осталась лежать под автобусом.

Пострадавшая скончалась по дороге в больницу.