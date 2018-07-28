В Киеве на переходе Volkswagen насмерть сбил женщину
Сегодня в Киеве, в Святошинском районе внедорожник Volkswagen Tiguan сбил насмерть женщину на пешеходном переходе.
Об этом сообщают
Авария случилась на проспекте Академика Королева.
По данным издания, женщина возрастом около 30 лет переходила дорогу на пешеходном переходе, когда ее сбил автомобиль и протащил около 10 метров.
После этого Volkswagen столкнулся с автобусом Peugeot, который стоял на тротуаре. От удара легковушку отбросило на дорогу, а женщина осталась лежать под автобусом.
Пострадавшая скончалась по дороге в больницу.
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Транспорт
28.07.2018 13:11