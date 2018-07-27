Audi презентовала новый кроссовер Q3

Audi презентовала новый кроссовер Q3

Если старый Q3 был скучноват, то новый — совсем другое дело: обратите внимание хотя бы на то, какими рельефными стали боковины с мускулистыми колёсными арками! Фары и фонари теперь симметричны и сделаны в новом фирменном стиле с выступающими вниз уголками. Восьмиугольная решётка радиатора тоже новая, с восемью вертикальными прутьями.

Audi презентовала новый кроссовер Q3

«Второй» Q3 построен на модульной платформе MQB со стойками Макферсона спереди и многорычажкой подвеской сзади. По сравнению с предшественником он подрос на 97 миллиметров в длину (до 4485 мм), на 25 мм в ширину (до 1856 мм), но стал на 5 мм ниже (1585 мм). Колёсная база увеличилась на 77 мм (до 2680 мм).

Audi презентовала новый кроссовер Q3

Кроссовер получит на выбор четыре четырёхцилиндровых турбомотора: три бензиновых мощностью 150, 190 и 230 лошадиных сил, а также 150-сильный дизельный. Возможно, гамма двигателей позже будет расширена. Коробки передач — шестиступенчатая механическая или семиступенчатый «робот», привод — передний или полный, с многодисковой муфтой на задней оси.

Audi презентовала новый кроссовер Q3

Панель приборов отныне виртуальная уже в базовой комплектации — это экран диагональю 10,25 дюйма, который за доплату может увеличиться до 12,3 дюйма. Центральная консоль чуть развёрнута к водителю, но дисплей (8,8 или 10,1 дюйма) здесь остался единственным: в отличие от старших моделей, климат управляется обычными кнопками. Продажи нового Q3 в Европе стартуют осенью, до нас автомобиль доберётся уже в следующем году.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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