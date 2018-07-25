Из-за ливня в Киеве приостановлено движение трамваев и троллейбусов

Вода залила дороги на маршрутах.

Движение части трамваев и троллейбусов в Киеве приостановлено из-за дождя. Об этом сообщает Центр контроля пассажирских перевозок коммунального предприятия "Киевпастранс".

С 15:20 временно заблокировано движение трамваев маршрутов №№11,12,16,19 и троллейбусов маршрутов №№6,18,25,28,33 по ул. Кирилловской от ул.Сырецкой до стадиона "Спартак" по причине скопления воды из-за ливня.

С 15:34 временно заблокировано движение троллейбусов маршрутов №№23,35 на Интернациональной площади также по вышеуказанной причине.

С 15:40 временно заблокировано движение трамваев маршрутов №№14,15 по Дегтяревской - ул.Шпака по причине скопления воды из-за ливня.

С 15:40 по причине скопления воды из-за ливня введено оперативное положение №4 на трамвайных и троллейбусных маршрутах ул.Щусева, Грекова, Святошинская, Телиги, Индустриальная, пр.Победы, Борщаговская, Автозаводская, Кирилловская, в районе станций метрополитена "Шулявская" и "Берестейская".