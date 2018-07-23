В Киевской области полицейские утопили служебное авто в погоне за скутером

Пострадали двое патрульных.

В воскресенье в селе Петропавловская Борщаговка Киевской области патрульные полицейские утопили в канаве служебный автомобиль во время погони за нарушившим правила дорожного движения скутером.

Об этом сообщается на сайте местной полиции.

Фото: kv.npu.gov.ua

Наряд патрульных Киево-Святошинского отдела пытался остановить водителя скутера, который нарушил ПДД. Однако нарушитель проигнорировал требование остановиться и продолжил движение.

Полицейские включили проблесковые маячки, звуковой сигнал и начали преследование. Однако водитель служебной машины не справился с управлением и автомобиль с проезжей части снесло в канаву.

В результате двое полицейских получили травмы.

Правовая оценка правоохранителей будет дана после служебного расследования.

Напомним, в апреле водитель полицейской машины не справился с управлением, в результате чего она ударилась в дерево на обочине дороги и слетела в водосточную канаву.