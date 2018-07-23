В Киевской области полицейские утопили служебное авто в погоне за скутером
Пострадали двое патрульных.
В воскресенье в селе Петропавловская Борщаговка Киевской области патрульные полицейские утопили в канаве служебный автомобиль во время погони за нарушившим правила дорожного движения скутером.
Об этом сообщается на сайте местной полиции.
Наряд патрульных Киево-Святошинского отдела пытался остановить водителя скутера, который нарушил ПДД. Однако нарушитель проигнорировал требование остановиться и продолжил движение.
Полицейские включили проблесковые маячки, звуковой сигнал и начали преследование. Однако водитель служебной машины не справился с управлением и автомобиль с проезжей части снесло в канаву.
В результате двое полицейских получили травмы.
Правовая оценка правоохранителей будет дана после служебного расследования.
Напомним, в апреле водитель полицейской машины не справился с управлением, в результате чего она ударилась в дерево на обочине дороги и слетела в водосточную канаву.
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