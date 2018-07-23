В порт Одессы зашли несколько кораблей НАТО

Подробности не сообщаются.

Фото: ВМС ЗС України
Фото: ВМС ЗС України
Фото: ВМС ЗС України
Фото: ВМС ЗС України
Фото: ВМС ЗС України
Фото: ВМС ЗС України
Фото: ВМС ЗС України

В морской порт Одессы зашли корабли постоянной военно-морской группы НАТО №2 (SNMG2) и постоянной противоминной военно-морской группы НАТО №2 (SNMCMG2)

Об этом сообщает пресс-служба командования Военно-морских сил в Фейсбуке.

Отмечается, что в порт зашли: фрегат "De Ruyter" Королевских ВМС Нидерландов, фрегат "Fatih" и минный тральщик "Аnamur" ВМС Турции, вспомогательное судно "Rhein" ВМС ФРГ, минный тральщик "Lupu Dinescu" МС Румынии.

Цель визита и его продолжительность пока не сообщается.

Напомним, ранее президент Петр Порошенко посетил американский штабной корабль Mount Whitney, который участвовал в многонациональных учениях "Си Бриз - 2018". Президент встретился с главнокомандующим Вооруженными Силами США в Европе генералом Кертисом Скапаротти и отметил, что за последние четыре года сотрудничество между Украиной и НАТО усиливается.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Транспорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
С такого ракурса "Мрию" еще не видели: Видео взлета самого большого самолета в миреС такого ракурса "Мрию" еще не видели: Видео взлета самого большого самолета в мире
Электрический гиперкар Pininfarina развивает скорость до 400 км/чЭлектрический гиперкар Pininfarina развивает скорость до 400 км/ч
РоSSийскому пилоту вынесли приговор за нарушение воздушного пространства ПольшиРоSSийскому пилоту вынесли приговор за нарушение воздушного пространства Польши
"Антонов" и турецкая TAI готовят совместное предприятие под новый Ан-188"Антонов" и турецкая TAI готовят совместное предприятие под новый Ан-188
Водителю фуры, в которую врезалась маршрутка с белорусами в Кривом Озере, сообщили о подозренииВодителю фуры, в которую врезалась маршрутка с белорусами в Кривом Озере, сообщили о подозрении
Блок рекламы


Похожие новости
Аэропорт "Львов" предупредил о задержке двух рейсов авиакомпании SkyUpАэропорт "Львов" предупредил о задержке двух рейсов авиакомпании SkyUp
Через несколько лет Tesla утратит статус ведущего производителя электрокаровЧерез несколько лет Tesla утратит статус ведущего производителя электрокаров
Стоимость проезда в общественном транспорте Киева поднялась до 8 грнСтоимость проезда в общественном транспорте Киева поднялась до 8 грн
Hyundai и Baidu займутся развитием «Интернета транспортных средств»Hyundai и Baidu займутся развитием «Интернета транспортных средств»
Аэропорт "Борисполь" согласовал 17 рейсов Ryanair из 24Аэропорт "Борисполь" согласовал 17 рейсов Ryanair из 24
В аэропорту "Львов" задерживаются четыре рейса SkyUp
Американский ракетный эсминец прибыл в Одесский порт (ФОТО)Американский ракетный эсминец прибыл в Одесский порт (ФОТО)
Более тысячи туристов не могли вылететь из аэропортов Киева
В аэропорту "Киев" начали разбирать самолет, попавший в авариюВ аэропорту "Киев" начали разбирать самолет, попавший в аварию
От электробайка к электросамолету: новые виды транспорта приходят в нашу жизньОт электробайка к электросамолету: новые виды транспорта приходят в нашу жизнь
Последние новости
Подгружаем последние новости