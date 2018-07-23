В порт Одессы зашли несколько кораблей НАТО

Подробности не сообщаются.

Фото: ВМС ЗС України Фото: ВМС ЗС України Фото: ВМС ЗС України Фото: ВМС ЗС України Фото: ВМС ЗС України Фото: ВМС ЗС України Фото: ВМС ЗС України

В морской порт Одессы зашли корабли постоянной военно-морской группы НАТО №2 (SNMG2) и постоянной противоминной военно-морской группы НАТО №2 (SNMCMG2)

Об этом сообщает пресс-служба командования Военно-морских сил в Фейсбуке.

Отмечается, что в порт зашли: фрегат "De Ruyter" Королевских ВМС Нидерландов, фрегат "Fatih" и минный тральщик "Аnamur" ВМС Турции, вспомогательное судно "Rhein" ВМС ФРГ, минный тральщик "Lupu Dinescu" МС Румынии.

Цель визита и его продолжительность пока не сообщается.