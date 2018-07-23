В порт Одессы зашли несколько кораблей НАТО
Подробности не сообщаются.
В морской порт Одессы зашли корабли постоянной военно-морской группы НАТО №2 (SNMG2) и постоянной противоминной военно-морской группы НАТО №2 (SNMCMG2)
Об этом сообщает пресс-служба командования Военно-морских сил в Фейсбуке.
Отмечается, что в порт зашли: фрегат "De Ruyter" Королевских ВМС Нидерландов, фрегат "Fatih" и минный тральщик "Аnamur" ВМС Турции, вспомогательное судно "Rhein" ВМС ФРГ, минный тральщик "Lupu Dinescu" МС Румынии.
Цель визита и его продолжительность пока не сообщается.
Напомним, ранее президент Петр Порошенко посетил американский штабной корабль Mount Whitney, который участвовал в многонациональных учениях "Си Бриз - 2018". Президент встретился с главнокомандующим Вооруженными Силами США в Европе генералом Кертисом Скапаротти и отметил, что за последние четыре года сотрудничество между Украиной и НАТО усиливается.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Транспорт
23.07.2018 13:01