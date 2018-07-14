Пьяный глава райадминистрации на Закарпатье сбил двух женщин

Виктор Олефир находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

Председатель Перечинской районной государственной администрации Виктор Олефир сбил двух женщин, одна из которых скончалась. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Закарпатской области.

ДТП произошло поздно вечером 13 июля, в 22:37, в городе Перечин. Олефир, находясь за рулем внедорожника Jeep Grand Cherokee на иностранной регистрации в нетрезвом состоянии, сбил двух местных жительниц - 1962 и 1947 года. Женщина 1962 года от полученных травм скончалась. Другую с тяжелыми травмами госпитализировали.

Местное издание "Мукачево.net" со слов очевидцев пишет, что мужчина ехал на большой скорости, после наезда на женщин он протаранил отбойник и забор местного массажного салона. Вместе с председателем РГА в авто была еще пассажирка. Они оба не пострадали.

После ДТП председателмя Перечинской РГА повезли на освидетельствование в Ужгород в областной наркодиспансер, где было зафиксировано алкогольное опьянение. По факту ДТП начато уголовное производство по ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего). Расследует дело специализированный отдел следственного управления ГУНП области. Назначен ряд соответствующих технических экспертиз с целью установления всех обстоятельств ДТП. Водитель задержан в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Автомобиль помещен на спецплощадку полиции.

Виктор Олефир работает в должности председателя Перечинской РГА с августа 2015 года.

Напомним, вчера в ДТП во Львовской области погибли двое военнослужащих.