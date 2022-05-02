Под Белой Церковью депутат сбил насмерть семейную пару - сиротами остались 4 детей: фото

Под Белой Церковью в Киевской области депутат на авто сбил насмерть семейную пару, оставив сиротами четверо детей. Полиция расследует факт смертельного ДТП, информирует Апостроф .

Об этом сообщает полиция в Киевской области.

Отмечается, что авария произошла 1 мая, около 20 часов в поселке Ракитное.

Как пишет Telegram-канал dtp.kiev.ua, столкнулись автомобиль "BMW", в котором ехал местный депутат, и мотороллер с супругами. В результате дорожно-транспортного происшествия 36-летний водитель и 32-летняя пассажирка мотороллера погибли на месте.

"Пьяный и под наркотой депутат на BMW семерке под Киевом насмерть сбил мать и отца, оставив сиротами четырех детей. Водителем BMW оказался депутат Рокитнянского с.совета Литвин Александр Васильевич, местный предприниматель", - отмечает Telegram-канал.

В полиции отмечают, что в крови водителя иномарки обнаружили 1.8 промилле алкоголя. Он был задержан и помещен в СИЗО .

Начато досудебное расследование. В случае доказательства вины – задержанному грозит до 12 лет тюрьмы.