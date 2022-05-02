Под Белой Церковью депутат сбил насмерть семейную пару - сиротами остались 4 детей: фото

Под Белой Церковью в Киевской области депутат на авто сбил насмерть семейную пару, оставив сиротами четверо детей. Полиция расследует факт смертельного ДТП, информирует Апостроф.

Об этом сообщает полиция в Киевской области.

Отмечается, что авария произошла 1 мая, около 20 часов в поселке Ракитное.

Как пишет Telegram-канал dtp.kiev.ua, столкнулись автомобиль "BMW", в котором ехал местный депутат, и мотороллер с супругами. В результате дорожно-транспортного происшествия 36-летний водитель и 32-летняя пассажирка мотороллера погибли на месте.

"Пьяный и под наркотой депутат на BMW семерке под Киевом насмерть сбил мать и отца, оставив сиротами четырех детей. Водителем BMW оказался депутат Рокитнянского с.совета Литвин Александр Васильевич, местный предприниматель", - отмечает Telegram-канал.

В полиции отмечают, что в крови водителя иномарки обнаружили 1.8 промилле алкоголя. Он был задержан и помещен в СИЗО.

Начато досудебное расследование. В случае доказательства вины – задержанному грозит до 12 лет тюрьмы.


Ксения Срибнянская, Апостроф

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Корабли появились на горизонте Черного моря: власти сообщили, что происходитКорабли появились на горизонте Черного моря: власти сообщили, что происходит
Движение через мост в Затоке восстановили: что известноДвижение через мост в Затоке восстановили: что известно
В Украине у водителей за превышение скорости начали забирать машиныВ Украине у водителей за превышение скорости начали забирать машины
В результате ракетного удара россиян произошел взрыв на железнодорожной станции "Красное" во Львовской областиВ результате ракетного удара россиян произошел взрыв на железнодорожной станции "Красное" во Львовской области
"Тупой саботаж, тупое вредительство": в Сети показали очередь из цистерн, пока в Украине топливный дефицит"Тупой саботаж, тупое вредительство": в Сети показали очередь из цистерн, пока в Украине топливный дефицит
Блок рекламы


Похожие новости
В Киеве BMW сбило женщину с младенцем в коляске: что известно о несчастье, фотоВ Киеве BMW сбило женщину с младенцем в коляске: что известно о несчастье, фото
РоSSийские мародеры угнали из Украины редкие экземпляры авто: фотоРоSSийские мародеры угнали из Украины редкие экземпляры авто: фото
Премьер Армении попал в скандал: кортеж сбил насмерть беременную женщинуПремьер Армении попал в скандал: кортеж сбил насмерть беременную женщину
Оставил свою "карету" на самом неудобном месте: в Киеве "герой парковки" парализовал движение троллейбусов, фотоОставил свою "карету" на самом неудобном месте: в Киеве "герой парковки" парализовал движение троллейбусов, фото
Кадры трагедии под Киевом: пьяный водитель сбил женщинКадры трагедии под Киевом: пьяный водитель сбил женщин
Под Харьковом оккупанты-мародеры украли у коллекционера раритетные авто: фотоПод Харьковом оккупанты-мародеры украли у коллекционера раритетные авто: фото
Украинка на скорости протаранила церковь, фото: "заехала на машине внутрь"Украинка на скорости протаранила церковь, фото: "заехала на машине внутрь"
Из-за войны из Украины вывезли яркий тюнингованный суперкар McLaren: фотоИз-за войны из Украины вывезли яркий тюнингованный суперкар McLaren: фото
Опубликовано первое фото с места крушения самолета АН-26 под ЗапорожьемОпубликовано первое фото с места крушения самолета АН-26 под Запорожьем
Германия передаст Украине сотню бронированных тягачей: подробности и фото "гигантов"Германия передаст Украине сотню бронированных тягачей: подробности и фото "гигантов"
Последние новости
Подгружаем последние новости