Под Киевом авто кувыркаясь вылетело на встречную полосу: Видео
8 июля на участке Житомирской трассы около села Березовка в Киевской области произошло дорожно-транспортное происшествие: иномарка вылетела на встречную полосу и, кувыркаясь, задела два автомобиля.
Видео с регистратора очевидца и фото последствий опубликовал ресурс dtp.kiev.ua.
Как утверждает отделавшийся ушибами водитель Chevrolet, его якобы «подрезало» другое авто, которое перестраивалось на разворот в запрещенном для этого маневра месте.
После этого он перелетел через отбойник на встречную, где столкнулся с BMW и Toyota.
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Транспорт
10.07.2018 15:23