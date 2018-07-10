Под Киевом авто кувыркаясь вылетело на встречную полосу: Видео

berezovka

8 июля на участке Житомирской трассы около села Березовка в Киевской области произошло дорожно-транспортное происшествие: иномарка вылетела на встречную полосу и, кувыркаясь, задела два автомобиля.

Видео с регистратора очевидца и фото последствий опубликовал ресурс dtp.kiev.ua.

Как утверждает отделавшийся ушибами водитель Chevrolet, его якобы «подрезало» другое авто, которое перестраивалось на разворот в запрещенном для этого маневра месте.

После этого он перелетел через отбойник на встречную, где столкнулся с BMW и Toyota.




!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Транспорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
Бывший топ-чиновник Госгеонедр времен Януковича погиб в ДТП в Ровенской областиБывший топ-чиновник Госгеонедр времен Януковича погиб в ДТП в Ровенской области
На трассе "Киев - Одесса" автомобиль наехал на рабочих, наносивших разметкуНа трассе "Киев - Одесса" автомобиль наехал на рабочих, наносивших разметку
Самый маленький кроссовер Volkswagen: первый официальный тизерСамый маленький кроссовер Volkswagen: первый официальный тизер
Американский ракетный эсминец прибыл в Одесский порт (ФОТО)Американский ракетный эсминец прибыл в Одесский порт (ФОТО)
Автомобиль Зайцевой двигался со скоростью 102 км/час, - автомеханикАвтомобиль Зайцевой двигался со скоростью 102 км/час, - автомеханик
Блок рекламы


Похожие новости
Полуавтономная колонна тягачей MAN начинает перевозить грузыПолуавтономная колонна тягачей MAN начинает перевозить грузы
На трассе "Киев - Одесса" автомобиль наехал на рабочих, наносивших разметкуНа трассе "Киев - Одесса" автомобиль наехал на рабочих, наносивших разметку
Микроавтобус с украинцами попал в ДТП в РоSSии: двое погибших, пять пострадавшихМикроавтобус с украинцами попал в ДТП в РоSSии: двое погибших, пять пострадавших
На проспекте Бандеры в Киеве сгорел автомобильНа проспекте Бандеры в Киеве сгорел автомобиль
Электрокар Tesla Model 3 получил функцию автопарковкиЭлектрокар Tesla Model 3 получил функцию автопарковки
В ДТП с маршруткой в Мариуполе пострадали трое людей, один автомобиль сгорелВ ДТП с маршруткой в Мариуполе пострадали трое людей, один автомобиль сгорел
Беспилотный автобус Baidu поступил в массовое производствоБеспилотный автобус Baidu поступил в массовое производство
Jaguar Land Rover показала подключённые автомобили с системой V2XJaguar Land Rover показала подключённые автомобили с системой V2X
Автомобиль Зайцевой двигался со скоростью 102 км/час, - автомеханикАвтомобиль Зайцевой двигался со скоростью 102 км/час, - автомеханик
Руководители Днепропетровского облавтодора задержаны по подозрению в махинациях на 4 млн гривенРуководители Днепропетровского облавтодора задержаны по подозрению в махинациях на 4 млн гривен
Последние новости
Подгружаем последние новости