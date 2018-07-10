Под Киевом авто кувыркаясь вылетело на встречную полосу: Видео

8 июля на участке Житомирской трассы около села Березовка в Киевской области произошло дорожно-транспортное происшествие: иномарка вылетела на встречную полосу и, кувыркаясь, задела два автомобиля.

Видео с регистратора очевидца и фото последствий опубликовал ресурс dtp.kiev.ua.

Как утверждает отделавшийся ушибами водитель Chevrolet, его якобы «подрезало» другое авто, которое перестраивалось на разворот в запрещенном для этого маневра месте.

После этого он перелетел через отбойник на встречную, где столкнулся с BMW и Toyota.