В ДТП с маршруткой в Мариуполе пострадали трое людей, один автомобиль сгорел
Маршрутное такси въехало в два легковых авто.
Сегодня, 6 июля, в 6:37 утра на ул. Торговой в Мариуполе произошло крупное ДТП с участием маршрутки. Об этом сообщает местное издание 0629.
Столкнулись два легковых автомобиля - Dacia Logan и Skoda Octavia. Из-за резкого торможения в них въехало маршрутное такси №157.
В результате столкновения Logan вспыхнул и полностью сгорел.
С места ДТП госпитализированы трое пассажиров маршрутки: женщина и двое мужчин. У них ушибы, ссадины, черепно-мозговые травмы.
Трое водителей транспортных средств и один пассажир легкового авто также получили травмы (невротические состояния, ушибы, ссадины), но от госпитализации они отказались.
На месте работали 12 бригад скорой помощи, сотрудники ГСЧС, патрульные полицейские.
Напомним, в пригороде Чернигова произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли три человека, еще трое получили травмы.
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Транспорт
06.07.2018 11:52