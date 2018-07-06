В ДТП с маршруткой в Мариуполе пострадали трое людей, один автомобиль сгорел

Маршрутное такси въехало в два легковых авто.

В ДТП с маршруткой в Мариуполе пострадали трое людей, один автомобиль сгорел
Фото: 0629.com.ua

Сегодня, 6 июля, в 6:37 утра на ул. Торговой в Мариуполе произошло крупное ДТП с участием маршрутки. Об этом сообщает местное издание 0629.

Столкнулись два легковых автомобиля - Dacia Logan и Skoda Octavia. Из-за резкого торможения в них въехало маршрутное такси №157.

В результате столкновения Logan вспыхнул и полностью сгорел.

С места ДТП госпитализированы трое пассажиров маршрутки: женщина и двое мужчин. У них ушибы, ссадины, черепно-мозговые травмы.

Трое водителей транспортных средств и один пассажир легкового авто также получили травмы (невротические состояния, ушибы, ссадины), но от госпитализации они отказались.

На месте работали 12 бригад скорой помощи, сотрудники ГСЧС, патрульные полицейские.

Напомним, в пригороде Чернигова произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли три человека, еще трое получили травмы.


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