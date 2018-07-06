Intel и Baidu будут сотрудничать в сфере повышения безопасности робомобилей

Intel и Baidu будут сотрудничать в сфере повышения безопасности робомобилей

Ведущий производитель микропроцессоров Intel и китайский технологический гигант Baidu объявили о заключении соглашения о сотрудничестве, которое позволит Baidu использовать технологии и методики применения Mobileye, дочерней компании Intel, в своих собственных системах для самоуправляемых автомобилей.

В соответствии с соглашением, Baidu возьмёт за основу модель оценки безопасности Mobileye Responsibility Sensitivity Safety (RSS) для автономной платформы с открытым исходным кодом Project Apollo и коммерческой программы по разработке самоуправляемых автомобилей Apollo Pilot.

Intel и Baidu будут сотрудничать в сфере повышения безопасности робомобилей

The Information

Представленная Mobileye в 2017 году модель RSS предназначена для того, чтобы наделить самоходные автомобили тем, что Intel называет «здравым смыслом, ориентированным на человека, концепцией того, что означает безопасное движение», выражающуюся, например, в обеспечении безопасной дистанции до движущегося впереди автомобиля.

Цель проекта состоит в том, чтобы создать стандартизованное определение безопасного вождения и набор протоколов, которые могут быть учтены автономными системами управления при обеспечении безопасности движения робомобиля. Mobileye и Baidu будут совместно работать над адаптацией RSS к дорожным условиям Китая и местным стилям вождения.

Baidu также будет использовать аппаратный пакет Mobileye Surround Computer Vision Kit в качестве предпочтительного решения для системы автономного управления Project Apollo, которая будет поставляться на рынок Китая. Комплект включает 12 камер, расположенных по периметру автомобиля, а также собственное программного обеспечения Mobileye для чтения и интерпретации изображений, что позволяет снабдить автомобиль полной картиной окружающей его обстановки.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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