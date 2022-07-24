Можна буде викликати через додаток: як виглядає роботаксі майбутнього від IT-гіганта Baidu

У той час, як у Словаччині з'явиться таксі-трансформер, що перетворюється на літак за пару хвилин, китайський технологічний гігант Baidu представив повністю електричне безпілотне таксі Apollo RT6, яке можна буде викликати через додаток. Компанія сподівається ввести автономний автомобіль в експлуатацію у 2023 році та збільшити парк до 100 тисяч машин.

Про це розповідає Mail Online, інформує Апостроф.

Виробництво одного безпілотного таксі коштує 37 тисяч доларів, а 38 датчиків автомобіля забезпечують йому таку ж керованість, як ніби за кермом був би водій із 20-річним стажем.

Apollo RT6 - це AV Baidu шостого покоління, розробка якого коштує значно менше ніж інші моделі. Для порівняння, Baidu запустила Apollo Moon, свій безпілотний автомобіль п'ятого покоління, у червні 2021 року, він коштував близько 71 тисячі за автомобіль та комплект для безпілотного керування.

Акумуляторний електромобіль RT6 може вмістити від двох до чотирьох пасажирів залежно від того, чи встановлене знімне кермо. За словами розробників, Apollo RT6 – це щось середнє між позашляховиком та мінівеном.

Під час руху AV використовує 38 датчиків, у тому числі вісім датчиків виявлення світла та дальності (LiDAR), 12 ультразвукових радарів, 12 камер та шість радарів міліметрового діапазону.


Олена Руденко, Апостроф





Интересные новости
Стартували продажі електричного кросовера за 10 тисяч доларівСтартували продажі електричного кросовера за 10 тисяч доларів
Два літаки зіткнулися в небі над США, ніхто не вижив: подробиці та кадри з місця аваріїДва літаки зіткнулися в небі над США, ніхто не вижив: подробиці та кадри з місця аварії
Суд конфіскував євробляху українця, хоча митниця обіцяла продовжити терміни ввезенняСуд конфіскував євробляху українця, хоча митниця обіцяла продовжити терміни ввезення
Стало відомо, які нові автомобілі купують українці під час війниСтало відомо, які нові автомобілі купують українці під час війни
Поліцейський не може бути свідком порушення ПДР – судПоліцейський не може бути свідком порушення ПДР – суд
Блок рекламы


Похожие новости
У Мережі показали, яким буде оновлений Skoda KamiqУ Мережі показали, яким буде оновлений Skoda Kamiq
Hyundai розробив бюджетний мінівен: як він виглядаєHyundai розробив бюджетний мінівен: як він виглядає
Поліція розповіла, коли не можна буксирувати автомобіль в УкраїніПоліція розповіла, коли не можна буксирувати автомобіль в Україні
Біженці у Німеччині: чи можна їм їздити на автомобілях, зареєстрованих в УкраїніБіженці у Німеччині: чи можна їм їздити на автомобілях, зареєстрованих в Україні
"Нульове" розмитнення закінчилася: скільки авто встигли завезти в Україну і що буде далі"Нульове" розмитнення закінчилася: скільки авто встигли завезти в Україну і що буде далі
В «Укрзалізниці» розповіли, що буде з цінами на квитки цього рокуВ «Укрзалізниці» розповіли, що буде з цінами на квитки цього року
Через 12 років у Євросоюзі більше не продаватимуться нові автомобілі з двигунами внутрішнього згоряння - рішення ЄСЧерез 12 років у Євросоюзі більше не продаватимуться нові автомобілі з двигунами внутрішнього згоряння - рішення ЄС
Бензин опять подорожал: почему растут цены на АЗС и что будет дальшеБензин опять подорожал: почему растут цены на АЗС и что будет дальше
В мережі показали, як виглядає український електромобіль за 7000 доларів
Дефіцит палива: скільки часу можна зберігати бензин у гаражіДефіцит палива: скільки часу можна зберігати бензин у гаражі
Последние новости
Подгружаем последние новости