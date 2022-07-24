Можна буде викликати через додаток: як виглядає роботаксі майбутнього від IT-гіганта Baidu

У той час, як у Словаччині з'явиться таксі-трансформер, що перетворюється на літак за пару хвилин, китайський технологічний гігант Baidu представив повністю електричне безпілотне таксі Apollo RT6, яке можна буде викликати через додаток. Компанія сподівається ввести автономний автомобіль в експлуатацію у 2023 році та збільшити парк до 100 тисяч машин.

Про це розповідає Mail Online, інформує Апостроф .

Виробництво одного безпілотного таксі коштує 37 тисяч доларів, а 38 датчиків автомобіля забезпечують йому таку ж керованість, як ніби за кермом був би водій із 20-річним стажем.

Apollo RT6 - це AV Baidu шостого покоління, розробка якого коштує значно менше ніж інші моделі. Для порівняння, Baidu запустила Apollo Moon, свій безпілотний автомобіль п'ятого покоління, у червні 2021 року, він коштував близько 71 тисячі за автомобіль та комплект для безпілотного керування.

Акумуляторний електромобіль RT6 може вмістити від двох до чотирьох пасажирів залежно від того, чи встановлене знімне кермо. За словами розробників, Apollo RT6 – це щось середнє між позашляховиком та мінівеном.

Під час руху AV використовує 38 датчиків, у тому числі вісім датчиків виявлення світла та дальності (LiDAR), 12 ультразвукових радарів, 12 камер та шість радарів міліметрового діапазону.