Пикапу Mercedes X-Class добавили роскоши.

Mercedes X-Class дешевым не назовешь, однако в качестве рабочей машины использовать его можно: самая дешевая версия оснащена задним приводом, «ручкой», тканевым салоном и штампованными дисками. На противоположном полюсе оказался проект польского ателье Carlex Design – Mercedes X-Class Yachting Edition.

Пикапу Mercedes X-Class добавили роскоши.

Трудягу-пикап облагородили со всех сторон. Достаточно сказать, что колеса и решетка радиатора позаимствованы у кабриолета Mercedes-Maybach S 650. С самыми дорогими «Мерседесами» машину роднит и благородная двухцветная окраска кузова. В отделке салона использован тот же сорт кожи, что и на «Майбахах», а декоративные вставки сделаны из ценных пород дерева.

Пикапу Mercedes X-Class добавили роскоши.

Снаружи X-Class «одели» в углапластик. Из этого материала изготовлены бамперы, расширители колесных арок, «ограда» грузового отсека и некоторые другие элементы. Грузовой отсек отделан тиковым деревом. Оно же используется для палуб яхт (отсюда, вероятно, и название). Вдобавок в салоне установлены передние кресла Recaro.

Пикапу Mercedes X-Class добавили роскоши.

Авторы проекта планируют предлагать свое детище за 105 000 евро. Это примерно втрое дороже, чем просят на европейском рынке за базовую версию обычного X-класса. Но желающие наверняка найдутся.

Пикапу Mercedes X-Class добавили роскоши.
Пикапу Mercedes X-Class добавили роскоши

Машина прошла доработку в польском ателье Carlex Design.


CarClub
Кирилл Малышев. Фото Carlex Design.


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