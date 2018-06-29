Dodge обновил купе Challenger.

Пару дней назад мы писали о том, как выгодно компании Dodge удалось продать последние экземпляры 654-сильного «Вайпера» и 850-сильного «Челленджера Демон». А сейчас стали известны подробности об обновлении, которое пережила двухдверка Dodge Challenger.

Главная новость заключается в появлении еще одной «дикой» версии. С уходом «Демона» с 850 силами под капотом роль топового исполнения достается комплектации Redeye. Ее вооружили тем же мотором, что и Challenger Hellcat – 6,2-литровым V8 с механическим нагнетателем. Он развивает 808 л.с. и 958 Нм момента.

В двигателе заменили 25 деталей, улучшили систему смазки и увеличили давление наддува. Результат – 3,4 секунды с места до 60 миль в час и 327 км/ч максималки. В гонке на 402 метра Redeye проиграет более мощному «Демону» 1,15 секунды. Интересный факт: в режиме максимального ускорения полного бака бензина машине хватит всего на 11 минут.

Обновился и Challenger Hellcat. Его мотор стал мощнее на 10 «лошадей» (теперь в нем 727 л.с.). Рестайлинговый вариант выдает капот с двумя воздухозаборниками вместо одного, который был раньше.

В списке любопытных опций – обвес, увеличивающий ширину кузова на 89 миллиметров. К нему прилагаются 20-дюймовые колеса с шинами 305-й ширины. Интересен и матовый черный спойлер на крышку багажника. А еще покупателям Hellcat положен один день обучения в школе водительского мастерства.

В семействе появилась новая «дикая» версия Redeye.