6 новых технологий DARPA для боевых машин

Разработчики-артиллеристы делают все более мощное противотанковое оружие, создатели танков в ответ наращивают броню. Максимально защищенные машины становятся очень тяжелыми — так, танк M1A2 Abrams весит 72 тонны, вдвое больше самого тяжелого грузовика с полным кузовом. Машины, подобные «Абрамсу», нелегко строить, ремонтировать и перебрасывать, и в бою они — не самые мобильные боевые единицы. DARPA работает над новых поколением боевых машин: они должны быть меньше, легче; жертвуя тяжелой броней, инженеры стараются компенсировать физическую уязвимость новых машин технологиями. Работа над новой машиной еще далеко не закончена, но в этом году мы узнали по крайней мере о шести нововведениях, которые имеют большой шанс остаться в финальном варианте новой боевой машины.

Реконфигурируемая колесно-гусеничная система (Reconfigurable Wheel Track, RWT)

Колеса дают преимущество в скорости на дороге, гусеницы лучше справляются с песком и бездорожьем. Группа инженеров из Национального центра робототехники Университета Карнеги-Мэллон объединила колеса и гусеницы в единую платформу; переключиться с одного режима на другой можно, просто нажав кнопку; переход занимает две секунды. В гусеничной конфигурации колесо принимает треугольную форму.

Электрический мотор-колесо

Компания QinetiQ предложила электрический мотор-колесо, достаточно мощный для боевой машины, с жидкостным охлаждением тормозов.

Многорежимная подвеска (Multi-Mode Extreme Travel Suspension, METS)

Pratt & Miller's создали подвеску для езды по пересеченной местности. Стандартные 20-дюймовые колесные диски, двойные рессоры. В обычном режиме подвеска справляется с неровностями высотой до 15 см, для более сложных дорог есть активная подвеска, позволяющая поднимать колесо на 107 см и опускать на 76 см.

Виртуальные окна с обзором 360° (Enhanced 360-degree Awareness with Virtual Windows)

VR-гарнитура в комплекте с внешними датчиками и камерами дает пилоту полный обзор поля боя — как шлемы пилотов истребителей F-35 Lightning II

Virtual Perspectives Augmenting Natural Experience (V-PANE)

Raytheon BBN Technologies работает над системой дополненной реальности, в которой пилот автомобиля сможет переключаться между разными ракурсами — видеть поле боя в 3D и с разных точек; система немного напоминает продвинутые помощники водителя, помогающие парковаться — те, что дают вид сверху или сзади.

Навигатор по бездорожью (Off-Road Crew Augmentation, ORCA)

Разработка CMU NREC, система ORCA с помощью камер и датчиков составляет карту местности перед автомобилем и прокладывает маршруты; она может даже перехватить управление. испытания показали, что система ведет машину без лишних остановок, которые в бою могут дорого стоить, и справляется даже быстрее профессионалов-людей.



