В Средиземноморье задержали трех украинцев, которые на яхте доставляли мигрантов в страны ЕС

Судно выходило в море под флагами разных стран.

В Средиземноморье задержали трех украинцев, которые на яхте доставляли мигрантов в страны ЕС
Фото: DPSUkrainefacebook

Группа из трех граждан Украины занималась незаконной переправкой нелегальных мигрантов в Средиземноморье. Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины.

"Оперативники Госпогранслужбы совместно с правоохранителями стран ЕС разоблачили украинцев на переправке частным транспортным средством нелегальных мигрантов", - говорится в сообщении.

О возможном использовании украинской яхты с тремя членами экипажа как транспортного средства для перемещения мигрантов, украинские пограничники узнали несколько месяцев назад. Эту информацию сотрудники Госпогранслужбы передали в бюро EUROPOL.

Через некоторое время правоохранители Греции и Италии подтвердили, что указанная группа действительно занималась незаконным промыслом. Впервые яхта попала в поле зрения правоохранителей в Греции под флагом Украины, а через несколько дней уже в Италии. Но в последнем случае - под флагом Германии и с другим названием.

Также, как оказалось, на борту яхты находилась большая группа нелегальных мигрантов, которых экипаж, скорее всего, подобрал на пути из Греции.

В настоящее время правоохранительные органы стран ЕС проводят неотложные следственные действия.

Напомним, ранее Венгрия ввела уголовную ответственность за помощь мигрантам.


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