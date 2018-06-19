Suzuki наконец-то показала официальные фото Jimny.

Suzuki Jimny нового поколения уже неоднократно становился героем шпионских фотосъемок. Информация от самого производителя появилась только сейчас. Она, впрочем, достаточно скудная: лишь несколько фирменных снимков без технических подробностей.

Suzuki наконец-то показала официальные фото Jimny.

Зато наконец-то стала известна дата официальной премьеры. Jimny для японского рынка презентуют 5 июля. При этом еще в конце мая в соцсети Instagram появилось фото и видео, на которых запечатлены несколько десятков внедорожников Suzuki Jimny нового поколения, то есть серийное производство на тот момент уже стартовало. А официальный релиз о завершении выпуска старого Jimny вышел в середине апреля.

Suzuki наконец-то показала официальные фото Jimny.

Легендарный субкомпактный «проходимец» остался верен своему стилю. Это по-прежнему коротенькая трехдверка с круглыми фарами, абсолютно лишенная дизайнерских изысков. Кузов стал нарочито угловатым и, если честно, выглядит менее современным, чем у ныне выпускающейся версии. Suzuki впервые позволит покупателям персонализировать Jimny за счет различных цветовых решений. Причем выделить иным оттенком можно будет не только крышу, но также рамку ветрового стекла, капот, решетку радиатора, накладки колесных арок и переднего бампера.

Suzuki наконец-то показала официальные фото Jimny.

Suzuki Jimny текущего поколения выпускается с 1998 года, а преемник поступит в продажу только в 2019-м. Машина сохранила рамную конструкцию, неразрезной задний мост, понижающий ряд в трансмиссии и схему с подключаемым полным приводом. В перечне новшеств – система запуска двигателя кнопкой, мультимедиа с сенсорным экраном, климат- и круиз-контроль, функция автоматического торможения в экстренной ситуации.

Suzuki наконец-то показала официальные фото Jimny.

В Японии Jimny будут продавать с 64-сильным турбомотором объемом 660 «кубиков», оставляющим машину в статусе кей-кара с налоговыми льготами. На других рынках внедорожник повезет атмосферный двигатель 1.5 (его мощность пока не объявлена). В обоих случаях внедорожник можно оснастить 5-ступенчатой механикой или 4-скоростным автоматом.

Suzuki наконец-то показала официальные фото Jimny

При этом никаких технических подробностей о внедорожнике по-прежнему нет.


CarClub
Кирилл Малышев. Фото Suzuki.


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