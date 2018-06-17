Кличко обещает штраф в тысячу гривен за незаконную парковку

Виталий Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко обещает, что штраф за незаконную парковку в Киеве достигнет 1000 гривен и обещает комплекс мер для водителей, которые будут пользоваться городским транспортом.

Об этом сообщает пресс-центр КГГА.

«Для безответственных водителей могу сказать: оставить свое авто в неположенном месте будет стоить больше тысячи гривен. Я напомню, в Киеве установлены много камер видеонаблюдения. Более 6 тысяч. До конца года их будет более 10 тысяч. И они фиксируют все нарушения», – отметил мэр.

По словам мэра, сейчас в Киеве разрабатывают новую систему парковки. В том числе – в центре города. Также планируют ввести специальные льготы для автомобилистов, которые будут пользоваться общественным транспортом, оставляя свое авто на перехватывающих парковках.

«Мы делаем перехватывающие парковки возле станций метро. Сегодня разрабатываем систему поощрения для водителей. Человек, который оставит свое авто на такой парковке, будет иметь или льготы на проезд в городском транспорте, или вообще будет пользоваться им бесплатно», – сказал он.

Кличко отметил, что отсутствие ответственности за хаотичные парковки на улицах городов привело к критической ситуации на дорогах. Поэтому штрафы за такие нарушения будут значительными.

Напомним, 27 сентября 2018 года вступит в силу закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины касательно реформирования сферы парковки транспортных средств».


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