Внедорожник врезался в автобус Нацгвардии в Луцке
Водителю внедорожника стало плохо и он выехал на встречную полосу.
В Луцке на улице Набережной произошло ДТП с участием внедорожника "Вольво" и автобуса Нацгвардии. Об этом пишет местное издание "Волинь 24".
"Водитель "Вольво", 1964 года рождения, двигался от кольца в сторону улицы Ковельской. По предварительной информации, ему стало плохо за рулем, он выехал на встречную полосу, где двигался автобус, который протаранил внедорожник", - говорится в сообщении.
От удара полностью разбилась правая часть "Вольво". У автобуса разбито правое переднее крыло.
Видимых серьезных травм водитель "Вольво" не получил, возможен лишь ушиб грудной клетки. Мужчину забрали в больницу.
Автобус принадлежит Нацгвардии. Водитель и пассажиры не пострадали.
Напомним, ранее под Харьковом "ВАЗ" наехал на четырех велосипедистов.
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