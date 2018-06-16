Кличко поручил забирать заброшенные авто на штрафплощадки

В результате взрыва возле такой машины в Киеве два дня назад пострадали четверо детей.

Власти Киева инициируют проверку территории всех районов города на наличие заброшенных автомобилей. Соответствующее поручение дал мэр Виталий Кличко в ответ на чрезвычайную ситуацию, в результате которой пострадали четверо детей. Об этом сообщает пресс-служба Киевской горгосадминистрации, пишет УНИАН.

"Если автомобиль находится в ужасном состоянии, мы видим, что на нем отсутствуют номерные знаки, у нас есть все основания, чтобы эвакуировать его на штрафплощадку до выяснения, кто является владельцем авто", - отметил городской глава.

По словам Кличко, если же владельцев таких автомобилей не находят, то со временем автомобили следует утилизировать на металлолом.

Согласно отдельного поручения, главы районов города должны обеспечить проверку балансовых территорий с целью выявления брошенных транспортных средств в срок до 2 июля 2018 года.

Ответственным на уровне городской администрации определили заместителя председателя КГГА Петра Пантелеева.

Напомним, 14 июня на улице Чернобыльской в Святошинском районе произошел взрыв в старой заброшенной "Волге", в результате которого пострадали четверо детей в возрасте от 5 до 11 лет. 5-летний мальчик находится в коме.

Предварительно установлено, что дети решили поиграть в автомобиле, для чего залезли в его салона. Там они и нашли предмет, который взорвался.

По словам министра внутренних дел Арсена Авакова, владельца "Волги" задержали в Ровенской области. Полиция считает, что он установил взрывчатку в ответ на кражу инструмента из авто.