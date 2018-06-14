Porsche опубликовала новый видеотизер электромобиля Taycan

Недавно Porsche сообщила, что серийная версия электрического концепта Mission E получит название Taycan. Тогда компания опубликовала первый небольшой тизер модели, а теперь новый — более долгий, однако не очень информативный. Во всяком случае, из него стало ясно, как правильно произносится название новинки (ранее же глава Porsche Оливер Блюме (Oliver Blume) сказал, что Taycan означает «молодую, полную сил лошадь»).

Taycan должен стать первым серийным электромобилем Porsche. Ожидается, что он получит силовую установку мощностью более 600 лошадиных сил и сможет разгоняться до первой «сотни» менее чем за 3,5 секунды. Запас хода, как сообщается, составит около 500 километров. Впрочем, такие характеристики будут, вероятно, у топовой версии — базовая же, предположительно, получит менее мощный двигатель, способный выдавать около 400 л.с.



