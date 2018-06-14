Китайский конкурент «Теслы» показал автономный электроседан

Китайский конкурент «Теслы» показал автономный электроседан

Компания Future Mobility, организованная в 2016 году бывшими сотрудниками BMW и Nissan, представила под маркой Byton прототип автономного электроседана K-Byte. Это уже вторая данной марки: первой был электрический кроссовер M-Byte, представленный в сентябре прошлого года.

Китайский конкурент «Теслы» показал автономный электроседан

Byton

M-Byte, по словам компании, должен выйти на рынок уже в 2019 году — электроседан же, находящийся пока в стадии концепта, как ожидается, появится не ранее 2021 года. Компания пока не раскрыла технических характеристик прототипа новой модели, сообщив лишь о том, что он получит ту же платформу, что и кроссовер.

Китайский конкурент «Теслы» показал автономный электроседан

Byton

M-Byte же, как известно, планируется с двумя различными силовыми установками: заднеприводная версия будет использовать один электромотор мощностью 268 лошадиных сил с батареей емкостью 71 киловатт-часа (запас хода, как утверждается, составит около 400 километров), а полноприводная версия — два мотора с общей отдачей в 469 л.с. и батарейный блок емкостью 95 киловатт-часов (с запасом хода примерно в 520 км).

Китайский конкурент «Теслы» показал автономный электроседан

Byton

Представители Byton рассказали, что K-Byte составляет в длину 4,95 метра, в ширину — 1,95 метра, а в высоту — 1,5 метра; колесная база равна трем метрам. При этом они также сообщили, что электроседан получит автопилот 4-го уровня (автомобиль в целом управляется автономно, однако в некоторых случаях от человека требуется перехватить управление); в таком режиме используются датчики, которые выдвигаются спереди, сзади и сбоку автомобиля.

Китайский конкурент «Теслы» показал автономный электроседан

Byton

В компании планируют вывести на дороги рабочие прототипы седана к концу 2020 года. Поставки же серийной модели, как уже отмечалось, ожидаются приблизительно в 2021 году.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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