Ford показал Focus в базовой комплектации.

Не секрет, что для рекламной съемки, тест-драйвов и показов на автосалонах производители отбирают автомобили исключительно в дорогих комплектациях. Им такой подход выгоден, но львиная доля проданных машин будет выглядеть совсем по-другому, ведь оснащенных по-максимуму версий продается сравнительно немного. Особенно в недорогих сегментах.

Ford показал Focus в базовой комплектации.

На этой неделе Ford рассекретил четвертое поколение «Фокуса». Но уже на следующий день показал, как будет выглядеть машина в простенькой комплектации Trend – на 16-х «штамповках», без противотуманных и светодиодных фар, с ручным кондиционером и аудиосистемой начального уровня. В минимальный набор опций входит электропакет, мультифункциональный руль, система стабилизации.

Ford показал Focus в базовой комплектации.

В Германии самый дешевый Ford Focus с литровым 85-сильным мотором и механикой (другой коробки этому двигателю и не положено) обойдется в 18,7 тысячи евро. Это, на минуточку, больше 1,4 миллиона рублей по текущему курсу! Литые колеса дополнительно стоят 750 евро, климат-контроль – 300 евро, LED-фары – 1150 евро. Набитый опциями под завязку, Focus потянет уже на 40 тысяч.


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