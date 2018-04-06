Компании, которые некачественно сделали ремонт дорог, больше не будут подрядчиками, - Кличко

Мэр столицы констатировал, что зиму "пережили" не все отремонтированные объекты.

Компании, которые некачественно сделали ремонт дорог, больше не будут подрядчиками, - Кличко
Фото: kiev.klichko.org

Недостатки, обнаруженные на отремонтированных межквартальных проездах и придомовых территориях, подрядчики должны устранить за свой счет.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко после инспекции ряда дворов Соломенского района, где после прошлогоднего ремонта вновь появились ямы, сообщается на сайте мэра.

Мэр отметил, что благоустройство придомовых территорий и межквартальных проездов является важной задачей для столичной власти, несмотря на то, что ремонт на многих объектах не проводился десятилетиями.

Кличко напомнил, что работы по ремонту межквартальных проездов начались в столице с 2015 года. За это время в городе отремонтировали более тысячи объектов. В прошлом году в столице было отремонтировано 280 проездов и придомовых территорий. В то же время, отметил Кличко, зиму "пережили" не все отремонтированные объекты. И поэтому, подрядчики должны оперативно устранить выявленные недостатки за собственные средства.

"Компании, которые некачественно сделали ремонт, больше не будут подрядчиками. Мы не будем с ними работать. Но сейчас они должны отремонтировать покрытие в соответствии со стандартами. Если это не будет сделано, то мы будем обращаться в правоохранительные органы, чтобы привлечь их к ответственности, потому что деньги за работу они получили", - подчеркнул Кличко.

Фото: kiev.klichko.org

Генеральный директор "Киевавтодора" Александр Густелев напомнил, что гарантийный срок при проведении ремонтных работ - 5 лет.

"На все объекты - обязательный гарантийный срок. По каждому двору есть полная информация и мы заставим исправлять недостатки", - сказал Густелев.

Напомним, премьер-министр Владимир Гройсман анонсировал в 2018 году масштабный ремонт дорог, которого "еще не было за время независимости".


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