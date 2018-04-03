Компьютерный сбой стал причиной задержки 15 тыс. авиарейсов в Европе

На безопасность полетов сбой не повлиял.

Сбой в работе компьютерной системы Европейской организации по безопасности воздушной навигации Eurocontrol привел во вторник, 3 апреля, к массовым задержкам авиарейсов в Европе.

Из строя вышла система обмена данными и координации расписаний полетов, сообщили в штаб-квартире организации в Брюсселе, сообщает Немецкая волна.

В результате были утеряны все расписания, внесенные в систему до 12 часов 26 минут центрально-европейского времени (13:26 по Киеву). Это привело к задержке примерно 15 тысяч из 29500 авиарейсов в Европе.

Eurocontrol рассчитывает, что ситуация нормализуется только поздно вечером. По данным организации, сбой в работе компьютерной системы не повлиял на безопасность полетов.