Компьютерный сбой стал причиной задержки 15 тыс. авиарейсов в Европе

На безопасность полетов сбой не повлиял.

Компьютерный сбой стал причиной задержки 15 тыс. авиарейсов в Европе

Сбой в работе компьютерной системы Европейской организации по безопасности воздушной навигации Eurocontrol привел во вторник, 3 апреля, к массовым задержкам авиарейсов в Европе.

Из строя вышла система обмена данными и координации расписаний полетов, сообщили в штаб-квартире организации в Брюсселе, сообщает Немецкая волна.

В результате были утеряны все расписания, внесенные в систему до 12 часов 26 минут центрально-европейского времени (13:26 по Киеву). Это привело к задержке примерно 15 тысяч из 29500 авиарейсов в Европе.

Eurocontrol рассчитывает, что ситуация нормализуется только поздно вечером. По данным организации, сбой в работе компьютерной системы не повлиял на безопасность полетов.


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