Во Львовской области пьяный мужчина угнал автобус, "чтобы покататься"

Не справившись с управлением, злоумышленник въехал в дерево, а затем скрылся.

Во Львовской области полицейские задержали мужчину, который похитил автобус, "чтобы "покататься".

Об этом сообщается на сайте местной полиции.

К правоохранителям обратился 35-летний житель райцентра, который сообщил, что около полуночи неизвестные похитили автобус 113, принадлежащий одной из производственных компаний.

Вскоре полицейские обнаружили транспортное средство на окраине города. Злоумышленник, не справившись с управлением, въехал в дерево, после чего покинул автобус и скрылся.

Фото: lv.npu.gov.ua

Угонщиком оказался 29-летний местный житель. По словам мужчины, он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, увидел автобус с включенным двигателем и решил "покататься".

Фото: lv.npu.gov.ua

Задержанному сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.289 Уголовного кодекса (незаконное завладение транспортным средством). Максимальное наказание - лишение свободы сроком от трех до пяти лет.

Продолжается досудебное расследование.