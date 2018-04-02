Во Львовской области пьяный мужчина угнал автобус, "чтобы покататься"
Не справившись с управлением, злоумышленник въехал в дерево, а затем скрылся.
Во Львовской области полицейские задержали мужчину, который похитил автобус, "чтобы "покататься".
Об этом сообщается на сайте местной полиции.
К правоохранителям обратился 35-летний житель райцентра, который сообщил, что около полуночи неизвестные похитили автобус 113, принадлежащий одной из производственных компаний.
Вскоре полицейские обнаружили транспортное средство на окраине города. Злоумышленник, не справившись с управлением, въехал в дерево, после чего покинул автобус и скрылся.
Угонщиком оказался 29-летний местный житель. По словам мужчины, он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, увидел автобус с включенным двигателем и решил "покататься".
Задержанному сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.289 Уголовного кодекса (незаконное завладение транспортным средством). Максимальное наказание - лишение свободы сроком от трех до пяти лет.
Продолжается досудебное расследование.
Напомним, в феврале в Киеве задержали мужчину, который в прошлом году со стрельбой угнал маршрутку.
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