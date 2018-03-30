В порт Одессы зашли турецкие военные корабли

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Сегодня, 30 марта, в порт "Одесса" с визитом в рамках учений "Морская звезда - 2018" зашли корабли ВМС Турецкой Республики "Salihreis" и "Buyukada".

Об этом сообщает пресс-центр Командования ВМС ВС Украины, передает Час Пик.

Во время мероприятия была проведена протокольная встреча командира похода, командиров кораблей и военного атташе с заместителем командующего Военно-Морских Сил ВС Украины по боевой подготовке контр-адмиралом Алексеем Неижпапой. Представители двух флотов поблагодарили друг друга за многолетнее плодотворное сотрудничество и обсудили перспективные направления сотрудничества между военно-морскими силами. В завершение состоялся обмен сувенирами.

Кроме того, в период с 31 марта по 1 апреля 2018 г. в 10.00-12.00 и в 14.00-17.00 корабли будут открыты для посещения одесситами и гостями города. Визит продлится до 2 апреля 2018 года.

Ранее сообщалось, что в Азовском море пограничники задержали судно-нарушитель под флагом РоSSии.


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