Штрафы родственников и таксистов запишут на владельца авто

Закон №5364, подписанный вчера Президентом, позволяет полицейским составлять постановления за нарушение дорожных правил без присутствия водителя. И этот же документ полностью легализует фото- и видеофиксацию действий нарушителей, с составлением протоколов и выписыванием штрафов, называемых в народе «письмами счастья».

Об этом пишет UBR.

Новый документ вступит в силу через полгода, с начала сентября 2018 г. Хотя его условно называли законом о парковках, касается он не только их, но и множества других аспектов ПДД.

Интересно, что документировать правонарушения на дорогах будут не только полицейские, но и муниципальные инспекторы. По их наводке, например, могут эвакуировать автомобиль не дожидаясь патруля.

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«Ну если нарушения правил парковки можно и на смартфон зафиксировать, то факты по другим пунктам ПДД будут снимать городские камеры. При неправильной или неоплаченной парковке (если эвакуация авто не требуется) парковочный инспектор или полицейский оставят квитанцию под дворником, а при нарушении на дороге постановление придет по почте», — рассказал UBR.ua адвокат Вадим Володарский.

Если автомобиль все-таки увезут на штрафплощадку, то надо будет действовать по старинке: оплатить штраф, чтобы забрать авто, а потом уже доказывать неправомерность тех или иных действий правоохранителей.

Также под новую норму хорошо ложится и разработанный недавно чиновниками ГОСТ, который как раз и регламентирует работу камер «на столбах» и переносных устройств вроде Визира и ТруКама. Фиксировать все правонарушения на них смогут анонсированные полицейскими «фантомные патрули» (машины без опознавательных знаков).

По новым правилам, при оплате штрафа в течении 10 дней, нарушителю предоставят 50% скидку (штраф за неправильную парковку от 255 до 1700 грн.). Конечно, если постановление успеет прийти по почтет вовремя, ведь камера может сфотографировать водителя, а тот даже не будет знать об этом.

Момент, который чиновники не предусмотрели — погода. Квитанции, оставленные на лобовом стекле нарушителя, могут испортиться от дождя, мокрого снега и т.д., и стать просто нечитаемыми.

Главная проблема автоматической фиксации — это невозможность доказать факт того, что именно владелец авто был в момент нарушения за рулем. Ведь в нашей стране давно отменена доверенность, и водить авто с позволения хозяина может любой: как родственник или друг, так и обыкновенный драйвер из службы такси.

Чтобы решить эту проблему в новом законе вводится понятие «надлежащий пользователь» — один или несколько человек, которым позволено пользоваться машиной. Должен быть создан целый реестр. В него хозяева авто будут вносить данные о своих доверенных лицах — подав соответствующие заявление в МВД .

«Непонятно как будут выяснять, кто именно нарушил правила, если автомобилем пользуются несколько лиц. Неясно и через какой промежуток времени, после уведомления полиции, информация о новых пользователях будет известна всем патрульным и инспекторам по парковке. Еще почти полностью «перекрывается» возможность передачи автомобиля на короткий промежуток времени без оформления доверенности или договора. Ведь в ином случае собственнику будет трудно доказать, что нарушил не он. Например, если автомобиль был продан по доверенности, а в потом перепродан еще несколько раз», — отметил UBR.ua младший юрист Eterna Law Филипп Тараненко.

К тому же отчитываться обо всех пользователях автомобиля — это право, а не обязанность водителя, говорят юристы. Никто не может заставить это сделать, и наказания за бездеятельность не будет.

К тому же, водитель имеет полное право не свидетельствовать против близкого человека. А драйвера, заказанного через службу такси, он наверняка вообще не будет знать. В законе не уточняется, как быть и в том случае, если свое участие в правонарушении отрицает не только владелец, но и «надлежащий» пользователь авто.

«Вряд ли это остановит правоохранителей. Они все равно будут «вешать» штрафы на владельца авто. Поэтому, скорее всего, начиная с осени в и без того загруженные украинские суды понесут вполне оправданные иски. Они хоть и будут рассматриваться месяцами, однако в итоге правда окажется на стороне водителя. Каждое такое постановление будет разбиваться о решение Конституционного суда по персональной ответственности, которым он давно постановил: штрафовать нужно не владельца, а конкретного водителя», — говорит Володарский.

В тоже время страховщики не видят для себя больших рисков в новом законе.

«Нормы данного закона никак не повлияют на условия договоров страхования: ни на автогражданку, ни на КАСКО. Что касается введения понятия «надлежащий пользователь» — на жизни клиентов это нововведение тоже не отразится, поскольку, например, по нашему продукту КАСКО «All Risks», договор действует в отношении любого лица, которое имеет законное право управлять застрахованным автомобилем. Значит и выплата проводится независимо от виновности лица при ДТП», — рассказала управляющий акционер СК «Арсенал Страхование» Марина Авдеева.

Не видят опасности для своих клиентов и другие страховщики. «Что касается рисков повреждения авто при эвакуации — у исполнителей, насколько я знаю, будет застрахована их ответственность. Именно для таких случаев. То есть, страховая компания выплатит за эвакуатора убытки», — отметил начальник отдела внешних коммуникаций ИНГО Украина Александр Мельничук.