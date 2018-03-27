В Сумской области школьный автобус съехал в кювет

Одна старшеклассница госпитализирована.

Возле города Ворожба Белопольского района Сумской области школьный автобус с детьми съехал в кювет, в результате аварии одна старшеклассница госпитализирована с травмами.

Об этом сообщается на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Сообщение о ДТП поступило в службу спасения 27 марта в 8:19. На место происшествия был направлен пожарный пост г. Ворожба.

"В транспортном средстве находилось семеро детей и трое взрослых. По предварительной информации, в результате происшествия одна из старшеклассниц травмирована. Девушку госпитализировали", - говорится в сообщении.

Фото: sumy.dsns.gov.ua

Спасатели при помощи телескопического погрузчика местной агрофирмы и троса вытащили автобус из кювета и отбуксировали его на безопасный участок дороги.

Напомним, ранее во Львовской области перевернулся автобус с пассажирами. В результате ДТП три человека получили травмы.