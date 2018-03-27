В Сумской области школьный автобус съехал в кювет
Одна старшеклассница госпитализирована.
Возле города Ворожба Белопольского района Сумской области школьный автобус с детьми съехал в кювет, в результате аварии одна старшеклассница госпитализирована с травмами.
Об этом сообщается на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Сообщение о ДТП поступило в службу спасения 27 марта в 8:19. На место происшествия был направлен пожарный пост г. Ворожба.
"В транспортном средстве находилось семеро детей и трое взрослых. По предварительной информации, в результате происшествия одна из старшеклассниц травмирована. Девушку госпитализировали", - говорится в сообщении.
Спасатели при помощи телескопического погрузчика местной агрофирмы и троса вытащили автобус из кювета и отбуксировали его на безопасный участок дороги.
Напомним, ранее во Львовской области перевернулся автобус с пассажирами. В результате ДТП три человека получили травмы.
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Транспорт
27.03.2018 17:19