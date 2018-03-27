Жители Николаевской области перекрыли несколько дорог, требуя их ремонта

Активисты не намерены уходить, пока не приедет Гройсман.

Жители села Воссиятское Еланецкого района Николаевской области заблокировали автотрассу Н-14 "Александровка-Кропивницкий-Николаев".

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

Местный жители требуют отремонтировать заброшенный участок трассы, который проходит мимо их населенного пункта. Акция протеста началась во вторник, 26 марта, в 7:00 около 100 человек перекрыли автомобильное движение, шагая по пешеходному переходу.

По состоянию на 12:00 27 марта, акция продолжается. Охрану общественного порядка на месте осуществляют сотрудники Еланецкого отделения Нацполиции.

Кроме того, в поселке Еланец около 20 местных жителей с аналогичным требованием перекрыли движение на перекрестке автодорог Р-55 "Одесса-Вознесенск-Новый Буг" и Т-1510 "Арбузинка-Еланец-Новая Одесса-Николаев".

Местный сайт "Новости-Н" опубликовал обращение жителей одного из сел с требованиями, которые они выдвигают:

"Требование жителей с.Воссиятское Еланецкого района по вопросу срочного ремонта трассы Н-14 Николаев-Кропивницкий. В связи с игнорированием требования жителей с.Воссиятское по приезду 26.03.2018 г. на собрание граждан в наше село губернатора области Савченко А.Ю. требуем:

1) Приезд на собрание граждан премьер-министра Украины Гройсмана В.Б. и руководителя «Укравтодора» Новака С.Р.; 2) Срочного проведения капитального ремонта трассы Н-14 Кропивницкий-Николаев. Работы начать не позднее с 01.05.2018 года; 3) Капитальный ремонт моста в с.Воссиятское; 4) Обеспечить начало работ по капитальному ремонту трассы Н-14 от границы с с. Воссиятское - со стороны Кировограда, а не от границы с Кировоградской областью, как предусмотрено распоряжением КМУ от 17.01.2018 года; 5) Запрет на проезд крупнотоннажного транспорта как по трассе Н-14 Кропивницкий-Николаев, так и по всем улицам с.Воссиятское; 6) Срочно установить знаки о запрете проезда крупнотоннажного транспорта; 7) В случае невыполнения требований оставляем за собой право на бессрочное перекрытие дорог.

Напомним, в этом году Гройсман анонсировал самый масштабный ремонт дорог с 1991 года.

Ранее премьер-министр также поручил проверить состояние уже отремонтированных дорог.