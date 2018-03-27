Жители Николаевской области перекрыли несколько дорог, требуя их ремонта

Активисты не намерены уходить, пока не приедет Гройсман.

Жители Николаевской области перекрыли несколько дорог, требуя их ремонта

Жители села Воссиятское Еланецкого района Николаевской области заблокировали автотрассу Н-14 "Александровка-Кропивницкий-Николаев".

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

Местный жители требуют отремонтировать заброшенный участок трассы, который проходит мимо их населенного пункта. Акция протеста началась во вторник, 26 марта, в 7:00 около 100 человек перекрыли автомобильное движение, шагая по пешеходному переходу.

По состоянию на 12:00 27 марта, акция продолжается. Охрану общественного порядка на месте осуществляют сотрудники Еланецкого отделения Нацполиции.

Кроме того, в поселке Еланец около 20 местных жителей с аналогичным требованием перекрыли движение на перекрестке автодорог Р-55 "Одесса-Вознесенск-Новый Буг" и Т-1510 "Арбузинка-Еланец-Новая Одесса-Николаев".

Местный сайт "Новости-Н" опубликовал обращение жителей одного из сел с требованиями, которые они выдвигают:

"Требование жителей с.Воссиятское Еланецкого района по вопросу срочного ремонта трассы Н-14 Николаев-Кропивницкий. В связи с игнорированием требования жителей с.Воссиятское по приезду 26.03.2018 г. на собрание граждан в наше село губернатора области Савченко А.Ю. требуем:

1) Приезд на собрание граждан премьер-министра Украины Гройсмана В.Б. и руководителя «Укравтодора» Новака С.Р.; 2) Срочного проведения капитального ремонта трассы Н-14 Кропивницкий-Николаев. Работы начать не позднее с 01.05.2018 года; 3) Капитальный ремонт моста в с.Воссиятское; 4) Обеспечить начало работ по капитальному ремонту трассы Н-14 от границы с с. Воссиятское - со стороны Кировограда, а не от границы с Кировоградской областью, как предусмотрено распоряжением КМУ от 17.01.2018 года; 5) Запрет на проезд крупнотоннажного транспорта как по трассе Н-14 Кропивницкий-Николаев, так и по всем улицам с.Воссиятское; 6) Срочно установить знаки о запрете проезда крупнотоннажного транспорта; 7) В случае невыполнения требований оставляем за собой право на бессрочное перекрытие дорог.

Напомним, в этом году Гройсман анонсировал самый масштабный ремонт дорог с 1991 года.

Ранее премьер-министр также поручил проверить состояние уже отремонтированных дорог.


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