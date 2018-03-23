В Раду внесли проекты об электрокарах: хотят удешевить их на 18%, отменить сбор в ПФ
В начале недели в парламенте были зарегистрированы два законопроекта о стимулировании отрасли электротранспорта в Украине. Речь идет о проектах
По мнению авторов законопроектов, предложенные нормы приведут к тому, что уже к 2028 году доля электротранспорта на рынке Украины составит 20-25%. Среди новшеств, которые предлагаются в проектах:
- На 10 лет отменить сбор в Пенсионный Фонд за первую регистрацию авто (он колеблется от 3% до 5% стоимости машин в зависимости от прожиточного минимума.
- Украинцы смогут получить налоговую скидку — и купить электрокар еще на 18% дешевле (ставка налога на доходы для физлиц). Налоговая скидка для физлиц — это документально подтвержденная сумма затрат в связи с покупкой товара. Государство разрешает уменьшить облагаемый налогом доход на эту сумму. Ее можно получить с налога на доходы физлиц, фактически, она дает возможность вернуть 18% от суммы уплаченных налогов, поэтому те, кто налоги не платят, на нее рассчитывать не могут. Эта же норма будет действовать для покупки авто в кредит или переоборудования обычного авто в электрокар.
- Для бизнеса предлагают на 15 лет ввести нулевой налог на прибыль по добыче лития, производству батарей, электрокаров и электроавтобусов, грузовых авто на электротяге и компонентов к ним.
- Бизнес сможет 10 лет ввозить комплектующие для такого транспорта без уплаты НДС, пошлины и акциза (среди комплектующих — электродвигатели, аккумуляторы, трансформаторы, кузова и кабины и т.д.).
- Собственники парковок будут обязаны устроить зарядки для электрокаров для не меньше, чем 5% от общего количества мест на парковке.
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23.03.2018 12:03