В Раду внесли проекты об электрокарах: хотят удешевить их на 18%, отменить сбор в ПФ

В начале недели в парламенте были зарегистрированы два законопроекта о стимулировании отрасли электротранспорта в Украине. Речь идет о проектах №8159 и 8160 от 19.03.2018. Они вносят изменения в Налоговый и Таможенный кодекс Украины, отменяя часть платежей за электрокары и вводя дополнительные льготы для производителей. О законодательных инициативах сообщает «Экономическая правда», , пишут AIN.UA

По мнению авторов законопроектов, предложенные нормы приведут к тому, что уже к 2028 году доля электротранспорта на рынке Украины составит 20-25%. Среди новшеств, которые предлагаются в проектах: