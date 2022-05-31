Шмыгаль предложил отменить бесплатную растаможку автомобилей

В Верховной Раде зарегистрировали новый законопроект № 7418, предусматривающий отмену в Украине бесплатной растаможки автомобилей на иностранной регистрации. Об этом свидетельствуют данные сайта украинского парламента.

Шмыгаль предложил отменить бесплатную растаможку автомобилей

Это уже второй зарегистрированный в ВР законопроект, предлагающий отменить бесплатную растаможку автомобилей.

Первый такой проект закона разработала группа народных депутатов во главе с главой парламентского финансового комитета Даниилом Гетманцовым. Они исходили из того, что коммерческие организации злоупотребляют бесплатной растаможкой, ввозя автомобили из Европы и создавая очереди в пунктах пропуска на границе. Нардепы отклонили этот проект закона.

Новый законопроект № 7418 разработан Кабинетом министров. Его подписал премьер-министр Денис Шмыгаль.

Шмыгаль предложил отменить бесплатную растаможку автомобилей

Авторы законопроекта исходят из того, что из-за бесплатной растаможки автомобилей государственный бюджет не получил 13 млрд гривен. Эти деньги пригодились бы государству, так как продолжается вторжение роSSийских оккупантов.

Сейчас законопроект № 7418 рассматривается в парламентском финансовом комитете, после чего его передадут народным депутатам на утверждение. Судя по всему, вероятность его принятия довольно высокая. Не зря ведь этот проект закона подписан премьер-министром Украины.

Ранее стало известно, что украинские АЗС начали увеличивать лимиты на заправку.


Максимов Віталій, Тудей

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