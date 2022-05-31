В Украине хотят снизить налоги на электромобили

В Украине покупателей электромобилей могут освободить от уплаты сбора в Пенсионный фонд. Соответствующий законопроект № 7418, разработанный Кабинетом министром, уже зарегистрирован в Верховной Раде.

В законопроекте говорится, что от уплаты сбора в Пенсионный фонд освобождаются покупатели автомобилей, которые оснащаются одним или несколькими электрическими двигателями.

Сейчас этот проект закона находится на рассмотрении парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики. Вскоре его должны передать непосредственно на утверждение в сессионный зал парламента.

По данным некоторых СМИ , в Украине во время военного положения вырос спрос на электромобили. Утверждается, что это произошло из-за дефицита бензина и дизельного топлива. Официальной информации о продажах электрокаров в Украине за последние несколько месяцев нет. Ассоциация Укравтопром почему-то перестала публиковать соответствующую статистическую информацию.

Впрочем, советник заместителя министра инфраструктуры по вопросам развития электротранспорта Марина Китина ранее заявила, что в апреле в Украине зарегистрировали 460 автомобилей с электрической силовой установкой. Она уверена, что в мае эта цифра будет больше.

Ранее мы рассказали о достоинствах и недостатках покупки электромобилей во время войны.