Volkswagen Touareg показал фару.

Volkswagen Touareg третьего поколения получит в качестве опции матричную светодиодную оптику. В одной фаре будет по 75 источников света, управлять которыми умный компьютер сможет по отдельности. Столь продвинутый головной свет внедорожник получает впервые, поэтому производитель и решил похвастаться им на тизере.

Премьера новинки состоится на специальном мероприятии в Пекине в конце марта. Месяц спустя автомобиль покажут широкой публике – посетителям Пекинского моторшоу. Любопытный факт: на свой дебютный показ закамуфлированный Touareg отправился в Китай своим ходом, попутно посетив РоSSию и Казахстан. Местом старта стал завод в Братиславе, где собирают эти машины.

Внешность нового «Туарега» была рассекречена в декабре прошлого года, когда в сети появилась серия шпионских снимков машины вообще без камуфляжа. Серийная версия недалеко ушла от концепта T-Prime GTE, показанного два года назад в Пекине. Собственно, Volkswagen и не скрывал, что это прототип будущего «Туарега» и даже организовал отдельный показ концепта для журналистов. Автомобиль обрел более резкие грани и стал похож на Audi Q7, с которым он делит платформу MLB. На этой же «тележке» построены и куда более элитные модели: Bentley Bentayga, Porsche Cayenne и Lamborghini Urus.

В салоне, фрагментарные изображения которого немцы уже показали, можно заметить фирменный для последних «Фольксвагенов» широченный фальш-дефлектор, низко расположенные центральные дефлекторы, электронный джойстик управления КПП от Audi, многоцветную фоновую LED-подсветку. Также обещан 15-дюймовый (!) дисплей на центральной консоли.

Volkswagen Touareg показал фару.


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