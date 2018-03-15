Гройсман поручил проверить состояние отремонтированных дорог

"Все ошибки будут исправлены за счет недобросовестных подрядчиков".

Гройсман поручил проверить состояние отремонтированных дорог
Фото: Владислав Мусиенко

Премьер-министр Владимир Гройсман инициирует масштабный аудит качества дорог, прежде всего тех, которые были отремонтированы в 2017 году, и требует привлечь к ответственности те подрядные организации, которые выполнили работы некачественно.

Об этом сообщается на сайте Кабмина.

Одновременно Гройсман настаивает на необходимости быстрого внедрения нового стандарта строительства, разработанного в рамках реализации программы "500-500-1000", заявил премьер во время совещания с участием руководства Мининфраструктуры и Госагентства автомобильных дорог "Укравтодор".

"Нам нужно провести масштабный аудит того, что сделано в 2017 году. Ожидаю срочный план проверки и решение о создании контрольных групп. Все исправления (дорожных работ )должны проходить за счет подрядных организаций (которые некачественно выполнили свою работу)", - подчеркнул премьер.

Участники совещания отметили, что в этом году план финансирования дорожной отрасли составляет 45,7 млрд гривен. Работы будут вестись на 218 объектах. Почти 60% проектной документации уже подготовлено. Кроме того, отмечают в Кабмине, вышел обновленный стандарт строительства, который "должен стать настольным учебником" для дорожных служб.

Также ведется подготовка проектов концессионных дорог. Одной из них, по плану, может стать дорога "Краковец - Львов".

Гройсман обратил внимание, что сейчас погодные условия не позволяют масштабно начать дорожные работы. Но с наступлением тепла, все должно заработать очень быстро.

"В этом году мы приступим к работе в апреле. Надо разобраться со всеми подрядчиками, со всеми службами, чтобы они были готовы", - добавил он.

Напомним, по данным "Укравтодора", в 2017 году в Украине было отремонтировано 2177 км дорог. В частности, работы проводились на таких участках: М-03 Киев - Харьков - Довжанский, М-09 Львов - Тернополь, М-15 Одесса - Рени, М-22 Полтава - Александрия, Н-01 Киев - Знаменка, Н-17 Львов - Луцк, Н-22 Устилуг - Ровно, Н-11 Днепр - Николаев, Р-07 Чугуев - Меловое, Н-31 Днепр - Решетиловка.

В 2018 году Укравтодор продолжит работы на основных коридорах: Gо Highway, М-03, М-05, М-01, Н-08, Н-31. Запланирован ремонт дорог Р-46 Харьков - Ахтырка, М-03 Харьков - Славянск - Краматорск, Н-14 Кропивницкий - Николаев, Н-11 Днепр - Кривой Рог - Николаев. Планируется также ремонт моста через Хаджибейский лиман (дорога М-05), дорог Н-22 Ровно - Луцк - Устилуг, М-21 Житомир - Винница, Н-10 Ивано-Франковск - Стрый, Н-03 Житомир - Хмельницкий - Черновцы.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
В ДТП возле Павлограда сгорели два автомобиля и погибли три человекаВ ДТП возле Павлограда сгорели два автомобиля и погибли три человека
В Иране разбился частный самолет, на нем возвращалась с девичника дочь турецкого бизнесмена (обновлено)В Иране разбился частный самолет, на нем возвращалась с девичника дочь турецкого бизнесмена (обновлено)
На автобазе "Павлоградугля" сгорели 9 автобусов и 8 грузовых и специальных машинНа автобазе "Павлоградугля" сгорели 9 автобусов и 8 грузовых и специальных машин
В Киеве сгорели четыре автобусаВ Киеве сгорели четыре автобуса
В Киеве возле торгового центра Skymall произошло тройное ДТПВ Киеве возле торгового центра Skymall произошло тройное ДТП
Блок рекламы


Похожие новости
В Киеве сбили двух мужчин, перебегавших дорогу в одном месте с разных сторонВ Киеве сбили двух мужчин, перебегавших дорогу в одном месте с разных сторон
В Одесской области к расчистке дорог привлекли военную техникуВ Одесской области к расчистке дорог привлекли военную технику
Договор о первой концессионной дороге в Украине, вероятно, подпишут в этом году, - НовакДоговор о первой концессионной дороге в Украине, вероятно, подпишут в этом году, - Новак
Украинцам придется платить за проезд по дорогам: какие трассы станут платнымиУкраинцам придется платить за проезд по дорогам: какие трассы станут платными
Киевскому транспорту разрешили не соблюдать график движения из-за ситуации на дорогахКиевскому транспорту разрешили не соблюдать график движения из-за ситуации на дорогах
На автодороге Хмельницкий - Винница произошло ДТП с 8 пострадавшимиНа автодороге Хмельницкий - Винница произошло ДТП с 8 пострадавшими
В Вишневом построят автомобильный мост над железной дорогойВ Вишневом построят автомобильный мост над железной дорогой
Патрульная полиция появилась еще на 11 автодорогах УкраиныПатрульная полиция появилась еще на 11 автодорогах Украины
На дороге в Херсонской области грузовик влетел в заглохший автобус с пассажирамиНа дороге в Херсонской области грузовик влетел в заглохший автобус с пассажирами
Итальянцы разработают ТЭО скоростной железной дороги Одесса-Киев-ЛьвовИтальянцы разработают ТЭО скоростной железной дороги Одесса-Киев-Львов
Последние новости
Подгружаем последние новости