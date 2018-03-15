Гройсман поручил проверить состояние отремонтированных дорог

"Все ошибки будут исправлены за счет недобросовестных подрядчиков".

Премьер-министр Владимир Гройсман инициирует масштабный аудит качества дорог, прежде всего тех, которые были отремонтированы в 2017 году, и требует привлечь к ответственности те подрядные организации, которые выполнили работы некачественно.

Об этом сообщается на сайте Кабмина.

Одновременно Гройсман настаивает на необходимости быстрого внедрения нового стандарта строительства, разработанного в рамках реализации программы "500-500-1000", заявил премьер во время совещания с участием руководства Мининфраструктуры и Госагентства автомобильных дорог "Укравтодор".

"Нам нужно провести масштабный аудит того, что сделано в 2017 году. Ожидаю срочный план проверки и решение о создании контрольных групп. Все исправления (дорожных работ )должны проходить за счет подрядных организаций (которые некачественно выполнили свою работу)", - подчеркнул премьер.

Участники совещания отметили, что в этом году план финансирования дорожной отрасли составляет 45,7 млрд гривен. Работы будут вестись на 218 объектах. Почти 60% проектной документации уже подготовлено. Кроме того, отмечают в Кабмине, вышел обновленный стандарт строительства, который "должен стать настольным учебником" для дорожных служб.

Также ведется подготовка проектов концессионных дорог. Одной из них, по плану, может стать дорога "Краковец - Львов".

Гройсман обратил внимание, что сейчас погодные условия не позволяют масштабно начать дорожные работы. Но с наступлением тепла, все должно заработать очень быстро.

"В этом году мы приступим к работе в апреле. Надо разобраться со всеми подрядчиками, со всеми службами, чтобы они были готовы", - добавил он.

Напомним, по данным "Укравтодора", в 2017 году в Украине было отремонтировано 2177 км дорог. В частности, работы проводились на таких участках: М-03 Киев - Харьков - Довжанский, М-09 Львов - Тернополь, М-15 Одесса - Рени, М-22 Полтава - Александрия, Н-01 Киев - Знаменка, Н-17 Львов - Луцк, Н-22 Устилуг - Ровно, Н-11 Днепр - Николаев, Р-07 Чугуев - Меловое, Н-31 Днепр - Решетиловка.

В 2018 году Укравтодор продолжит работы на основных коридорах: Gо Highway, М-03, М-05, М-01, Н-08, Н-31. Запланирован ремонт дорог Р-46 Харьков - Ахтырка, М-03 Харьков - Славянск - Краматорск, Н-14 Кропивницкий - Николаев, Н-11 Днепр - Кривой Рог - Николаев. Планируется также ремонт моста через Хаджибейский лиман (дорога М-05), дорог Н-22 Ровно - Луцк - Устилуг, М-21 Житомир - Винница, Н-10 Ивано-Франковск - Стрый, Н-03 Житомир - Хмельницкий - Черновцы.